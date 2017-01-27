TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Фото опубликовано по всем вопросам - в direct (@brestonelove) Янв 27 2017 в 12:10 PST

Фото опубликовано @kislotnyi Янв 26 2017 в 12:36 PST

Фото опубликовано Gennadij (@gesha_grok) Янв 21 2017 в 7:35 PST

Фото опубликовано Наталля (@nataliagarajkina) Янв 25 2017 в 8:57 PST

Фото опубликовано Anna Zamulko (@anya_reyy) Янв 21 2017 в 12:34 PST

Фото опубликовано Andrei (@just.follovv.me) Янв 23 2017 в 6:45 PST

Фото опубликовано @natatnik Янв 27 2017 в 2:14 PST

Фото опубликовано по всем вопросам - в direct (@brestonelove) Янв 23 2017 в 7:11 PST

Фото опубликовано Gennadij (@gesha_grok) Янв 22 2017 в 2:53 PST

Фото опубликовано @lunatikhedgehog Янв 26 2017 в 10:18 PST