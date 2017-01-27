МИНСК, 28 янв — Sputnik. Белорусский кинорежиссер, народный артист БССР Михаил Пташук отметил бы в субботу свое 74-летие.



© Sputnik/ Ася Паплаўская Улицы Турова и Пташука с сегодняшнего дня появились в Минске

Пташук — одно из самых знаковых имен в белорусском кинематографе.

Кинорежиссер родился 28 января 1943 года в деревне Федюки (Брестская область). Затем он учился в Московском театральном училище имени Б. В. Щукина и на Высших режиссерских курсах Госкино СССР в мастерской Георгия Данелии.

Для нескольких поколений белорусов фильмы Пташука хорошо знакомы: "Возьму твою боль", "Знак беды" и, конечно, "В августе 44-го…". У легендарного военного фильма вышел и приквел — "В июне 41-го", который стал последним в фильмографии Пташука.

Трагически погиб режиссер в 2002 году в Москве по пути на награждение премией "Ника". В 2016-м году именем великого режиссера было решено назвать одну из улиц Минска — в микрорайоне Чижовка.

О том, как Михаил Пташук снимал фильм "Знак Беды" читайте в материал Sputnik >>