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Кинорежиссеру Михаилу Пташуку сегодня исполнилось бы 74 года
28.01.2017 09:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Белорусский кинорежиссер, народный артист БССР Михаил Пташук отметил бы в субботу свое 74-летие.
© Sputnik/ Ася Паплаўская
Пташук — одно из самых знаковых имен в белорусском кинематографе.
Кинорежиссер родился 28 января 1943 года в деревне Федюки (Брестская область). Затем он учился в Московском театральном училище имени Б. В. Щукина и на Высших режиссерских курсах Госкино СССР в мастерской Георгия Данелии.
Для нескольких поколений белорусов фильмы Пташука хорошо знакомы: "Возьму твою боль", "Знак беды" и, конечно, "В августе 44-го…". У легендарного военного фильма вышел и приквел — "В июне 41-го", который стал последним в фильмографии Пташука.
Трагически погиб режиссер в 2002 году в Москве по пути на награждение премией "Ника". В 2016-м году именем великого режиссера было решено назвать одну из улиц Минска — в микрорайоне Чижовка.
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Поколения белорусов знают фильмы Пташука "Черный замок Ольшанский", "В августе 44-го…" и "Знак беды".
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