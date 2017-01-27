МИНСК, 28 янв — Sputnik. Народный артист Беларуси Александр Тиханович умер в ночь на субботу, сообщила в соцсетях дочь артиста Анастасия Тиханович.

"Сегодня ночью не стало моего Папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", — написала Анастасия.

Народный артист умер в ночь на субботу в 10-й больнице, подтвердил Sputnik концертный директор артиста.

Народный артист Беларуси родился в Минске 13 июля 1952 года, окончил Белорусскую консерваторию. С 1973 года стал участником ансамбля "Верасы", которые наряду с "Песнярами" и "Сябрами" были визитной карточкой белорусской эстрады в СССР.

В "Верасах" Тиханович познакомился с со своей будущей супругой Ядвигой Поплавской. Песни "Малиновки заслышав голосок", "Я у бабушки живу", "Завируха" и многие другие в исполнении "Верасов" стали всесоюзными хитами.

В 1986 году Тиханович и Поплавская ушли из ансамбля, а в 1988 году после победы с песней "Счастливый случай" на конкурсе "Песня-88" супруги создали дуэт с одноименным названием и собственный Театр песни.

Со временем Театр песни Тихановича и Поплавской был преобразован в в продюсерский центр, через который прошли многие успешные в последствии артисты, в том числе Александр Солодуха и группа "Ляпис Трубецкой".

Продолжительное время Александр Тиханович курировал отбор белорусских артистов для участия в конкурсе "Евровидение", однако в последние два года отошел от дел.

Александру Тихановичу было 64 года.