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Не стало Александра Тихановича

28.01.2017 09:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Народный артист Беларуси Александр Тиханович умер в ночь на субботу, сообщила в соцсетях дочь артиста Анастасия Тиханович.

"Сегодня ночью не стало моего Папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", — написала Анастасия.

…Сегодня ночью не стало моего Папы…Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ — Reast in Peace, my love, my daddy❤️

Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich) Янв 27 2017 в 8:22 PST

Народный артист умер в ночь на субботу в 10-й больнице, подтвердил Sputnik концертный директор артиста.

Народный артист Беларуси родился в Минске 13 июля 1952 года, окончил Белорусскую консерваторию. С 1973 года стал участником ансамбля "Верасы", которые наряду с "Песнярами" и "Сябрами" были визитной карточкой белорусской эстрады в СССР.

В "Верасах" Тиханович познакомился с со своей будущей супругой Ядвигой Поплавской.  Песни  "Малиновки заслышав голосок", "Я у бабушки живу", "Завируха" и многие другие в исполнении "Верасов" стали всесоюзными хитами.

В 1986 году Тиханович и Поплавская ушли из ансамбля, а в 1988 году после победы с песней "Счастливый случай" на конкурсе "Песня-88" супруги  создали дуэт с одноименным названием и собственный Театр песни.

Со временем Театр песни Тихановича и Поплавской был преобразован в в продюсерский центр, через который прошли многие успешные в последствии артисты, в том числе Александр Солодуха и группа "Ляпис Трубецкой".

Продолжительное время Александр Тиханович курировал отбор белорусских артистов для участия в конкурсе "Евровидение", однако в последние два года отошел от дел.

 Александру Тихановичу было 64 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Тиханович был одним из самых популярных в советское время белорусских артистов и одним из самых узнаваемых исполнителей в современной Беларуси.

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