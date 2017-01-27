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Прощание с Александром Тихановичем пройдет в воскресенье

28.01.2017 09:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пройдет в воскресенье, сообщил Sputnik концертный директор исполнителя.

"Гражданская панихида пройдет завтра в филармонии", — сказал директор Тихановича.

Александр Тиханович умер в ночь на субботу в 10-й городской клинической больнице Минска. Дочь артиста написала в соцсетях, что последний год жизни отца был непростым и поблагодарила всех поклонников за молитвы и поддержку.

"Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной", — написала Анастасия Тиханович.

 
Теги: Минск
 
 
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Народный артист Беларуси скончался в ночь на субботу в 10-й городской клинической больнице Минска в возрасте 64 лет.

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