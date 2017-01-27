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Диким тайским обезьянам без туристов голодно и скучно
28.01.2017 10:12 — Новости Культуры | Tut.by
Гора обезьян на острове Пхукет в Тайланде - не зоопарк, для входа в который необходимо купить билет. Плата за вход - пеший подъем по крутому горному склону протяженностью около двух километров. А вознаграждение за усилия - общение с дикими обезьянами, которым без туристов скучно и голодно.
Несмотря на таблички с предупреждением о том, что животных кормить нельзя торговцы у подножия горы продают, а туристы покупают бананы и орехи. Обезьяны очень любят эти лакомства, а пока туристы наслаждаются общением с ними и кормлением отдельных особей, иные представители вида могут украсть телефон, камеру или кошелек.
Журналист TUT.BY Иван Величко побывал на Горе обезьян и снял там это позитивное видео.
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Гора обезьян на острове Пхукет в Тайланде - не зоопарк, для входа в который необходимо купить билет. Плата за вход - пеший подъем по крутому горному склону...
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