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Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем

28.01.2017 12:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik.  Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, передает БелТА со ссылкой на министра  культуры Бориса Светлова.

Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Не стало Александра Тихановича

"Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется", — сказал он.

Борис Светлов соболезнует семье, родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

Народного артиста Беларуси не стало в ночь на субботу.

 
Теги: Минск
 
 
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Соболезнования семье и близким Народного артиста высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов.

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