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Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем
28.01.2017 12:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, передает
© Sputnik/ Сергей Лескеть
"Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется", — сказал он.
Борис Светлов соболезнует семье, родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.
Народного артиста Беларуси не стало в ночь на субботу.
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Соболезнования семье и близким Народного артиста высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов.
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