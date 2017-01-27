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Прощание с Александром Тихановичем пройдет 30 января в Белгосфилармонии

28.01.2017 12:35 — Новости Культуры | БелаПАН  
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Минск, 30 января. Прощание с певцом Александром Тихановичем состоится в Белорусской государственной филармонии в Минске в понедельник, 30 января.

Свои соболезнования семье, родным и близким Александра Тихановича высказал министр культуры Борис Светлов.

Время и место похорон пока не называется.

Народного артиста Беларуси не стало в ночь на 28 января.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года. Окончил духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. С 1973 года был участником популярного ВИА "Верасы". Участницей ансамбля была и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии женой Тихановича.

В 1986 году Поплавская и Тиханович ушли из "Верасов", в 1987-м начали работать в только что организованном Государственном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга. После победы на конкурсе "Песня 88" Тиханович и Поплавская создали дуэт, который быстро стал популярным.

Впоследствии Тиханович и Поплавская создали продюсерский центр, через студию которого прошло много молодых белорусских исполнителей, в том числе популярная группа "Ляпис Трубецкой". Долгое время Александр Тиханович занимался отбором участников Беларуси на "Евровидение" в проекте "Еврофест".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. Прощание с певцом Александром Тихановичем состоится в Белорусской государственной филармонии в Минске в понедельник, 30 января. Свои...

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