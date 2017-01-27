Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » приглашает в виртуальное путешествие по музею, в котором рассказывается об одном из древнейших городов Беларуси — Новогрудке. Редкие предметы сельского быта, судьбы известных людей, чьи имена связаны с Новогрудком, и, конечно же, свидетельства из истории столицы Великого княжества Литовского — всe это можно увидеть в Новогрудском историко-краеведческом музее.





Парадокс, но в Новогрудке, одном из самых важных городов в истории Беларуси, продолжительное время не существовало музея. Долгие годы поисками свидетельств старины и их изучением занималась местная интеллигенция. Благодаря местным краеведам (Роману Лецко, Татьяне Царюк, Борису Бесарабу), а также учeным — уроженцам Новогрудчины (Вячеславу Чемерицкому, Николаю Николаеву и Михаилу Костюку) 25 августа 1987 года в Новогрудке был основан музей. Открылся он в 1991 году. Сейчас в музее действует экспозиция, в которой на 350 м2 представлена история и культура Новогрудчины, начиная от возникновения города и вплоть до середины ХХ века. Музейный фонд насчитывает около 23 000 предметов и 14 коллекций.

Экспозиция начинается с истории возникновения города и Новогрудского замка. К слову, точная дата основания города неизвестна. Существуют три версии — 1044, 1116 или 1252 год. В музее же придерживаются первой версии, когда, согласно летописи, киевский князь Ярослав Мудрый заложил крепость в здешних местах. Правда, некоторые ученые полагают, что речь идет о Великом Новгороде, а не о Новогрудке.





Однако абсолютно точно известно, что в 1253 году Новогрудок становится первой столицей Великого княжества Литовского. Этот статус город сохранял вплоть до 1323 года, пока князь Гедимин не перенес столицу в Вильно (теперешний Вильнюс).

В музее можно увидеть материалы археологических раскопок, которые проводились в XX веке. Они свидетельствуют о том, что Новогрудок в Средневековье был богатым и развитым городом.









Во времена Речи Посполитой Новогрудок играл важную роль как место проведения сеймов и сессий Главного Трибунала — высшего апелляционного суда Великого княжества Литовского. У города было Магдебургское право (право на самоуправление), также Новогрудок являлся центром воеводства. В экспозиции музея представлены оригинал издания материалов трибунальских сессий второй половины ХVІІІ века, варианты герба города в разные времена.









Когда Западная Беларусь вошла в состав Польши, Новогрудок вновь начал играть важную роль в регионе. С марта 1921 года по сентябрь 1939-го город снова стал центром воеводства и пережил подъeм.

Следующая часть экспозиции, посвященной истории Новогрудка, рассказывает о событиях Второй мировой войны. В 1941-м город был оккупирован нацистской Германией, и с сентября, вплоть до освобождения 8 июля 1944 года, Новогрудок являлся центром гебитскомиссариата в составе Генерального комиссариата Беларусь.





Деятельность оккупационного режима представлена в разделах «Принудительный труд в условиях нацистской оккупации», «История и уничтожение новогрудской еврейской общины». Разделы «Сопротивление», «Освобождение Новогрудка» и «Новогрудчане — участники боeв за Варшаву, Берлин и войны с Японией» завершают экспозицию.

Новогрудок издавна был мультикультурным и многоконфессиональным городом. На протяжении столетий в нем рядом с белорусами жили татары, поляки и евреи, бесконфликтно сосуществовали христианство, ислам и иудаизм. По разным сведениям, перед Второй мировой войной в городе жили от семи до десяти тысяч евреев, из которых войну пережили только около 200 человек.

Важным разделом в экспозиции музея является «Этнография». Этнографическая коллекция музея разнообразна. Она включает разные предметы быта, среди которых выделяется коллекция рушников, которые украшены необычным новогрудским орнаментом. Он выделяется среди остальных редким сочетанием красного и чeрного цветов в вышивке, а также вариациями стилизованной розы. Такие мотивы весьма необычны для Беларуси.





В музее реконструирован и крестьянский дом начала ХХ века. Традиционная русская печь, деревянная и плетeная самодельная мебель, гончарная посуда — эти элементы передают интерьер хат, в которых жили наши предки всего сто лет назад.









Во время экскурсии по Новогрудскому историко-краеведческому музею посетителей обязательно познакомят с традиционными ремeслами Новогрудчины: соломоплетением, лозоплетением, вышивкой, плетением поясов и вытинанкой-выбиванкой. Кстати, последняя в 2014 году была признана объектом нематериального культурного наследия Республики Беларусь.





Сейчас техника изготовления этих бумажных узоров практически утеряна. Но местная мастерица Нина Шурак возродила уникальный новогрудский вид вытинанки. Сейчас еe работы хранятся в Новогрудском центре ремeсел. Сегодня основным носителем традиции является еe ученица — директор районного центра ремeсел Наталья Климко. Благодаря ей посетители во время экскурсий могут больше узнать о традиционном искусстве Новогрудчины и местных мастерах, увидеть изделия местных умельцев и даже попробовать своими руками создать собственный шедевр.





Вообще, Новогрудчина дала Беларуси множество известных имeн.

Именно в Новогрудке родился и жил известнейший белорусско-польский поэт Адам Мицкевич. В городе есть отдельный дом-музей , который посвящен жизни и творчеству всемирно известного поэта.

Также в Новогрудке родились первый белорусский мемуарист Фeдор Евлашовский и фольклорист Соломон Рысинский.

Основатель художественной фотографии Ян Булгак родился в деревне Осташино Новогрудского уезда (сейчас Кореличский район). Он первый зафиксировал развитие Новогрудка в 1920-е годы, природу и усадьбы Новогрудского уезда, оставил буквально энциклопедические воспоминания об укладе жизни новогрудской шляхты начала ХХ века.

Художник Язэп Дроздович также оставил свой след в истории края — он работал учителем рисования в Новогрудской белорусской гимназии.

Борис Кит — всемирно известный учeный в области астронавтики — учился, а потом преподавал в Белорусской гимназии в Новогрудке в 1920—1930-е годы.





У Новогрудского историко-краеведческого музея есть и отдельная экспозиция, которая посвящена сопротивлению евреев Новогрудчины в годы Холокоста. Как уже упоминалось, до 1941 года большую часть населения Новогрудка составляли евреи. В экспозиции рассказывается об уничтожении гетто, а также о беспрецедентном сопротивлении со стороны евреев.

26 сентября 1943 года узники новогрудского гетто совершили организованный побег через туннель, создание которого заняло четыре месяца. Этот побег стал самым массовым и успешным среди многочисленных аналогичных попыток на территории оккупированной Европы. По свидетельству одного из участников побега — Джека (Иделя) Кагана, «такое могло произойти только в Беларуси и ни в какой другой стране». Люди смогли сбежать из гетто, потому что знали, что в Налибокской пуще (около 30 км от Новогрудка) действовал еврейский партизанский отряд. Любопытно, что в побеге участвовал дедушка Джареда Кушнера, зятя американского президента Трампа.









Командир отряда Тувия Бельский, уроженец деревни Станкевичи, что находилась на Новогрудчине, принимал в отряд всех — молодeжь, стариков, детей, предоставляя им шанс на спасение. Речь шла как о людях, хотевших воевать, так и о тех, кто был не способен взять в руки оружие. В условиях войны, когда человеческая жизнь, а тем более жизнь еврея, ничего не стоила, спасение одной жизни он ставил выше уничтожения десяти врагов. Эта цель отличала отряд Бельского не только в партизанском движении в Беларуси вообще, но и в еврейском сопротивлении всей Европы. За годы войны через отряд Бельского прошло более 1300 человек, из них около 1200 остались живы.





Мемориальная экспозиция размещена в бывшем бараке, являвшемся во время войны частью еврейского гетто. В неe входят две комнаты, в которых восстановлен интерьер барака, реконструкция входа в туннель и выставка, где представлены свидетельства об организаторах и участниках строительства туннеля. Здесь можно узнать о жизни в гетто, об отряде Бельского, о том, как местные жители помогали евреям пережить Холокост, какие отношения были между разными партизанскими отрядами на Новогрудчине. На территории бывшего гетто установлен памятный знак, сохранились здания, в которых во время войны находились мастерские для узников гетто, колодец. Для посещения этой части экспозиции необходимо связаться с сотрудниками Новогрудского историко-краеведческого музея.

Адрес музея: Гродненская область, город Новогрудок, улица Гродненская, 2. Телефон +375 1597 2−14−70, факс +375 1597 2−23−95 (касса), e-mail: ukngkm@mail.ru.

Музей работает с 9.00 до 18.00 (выходной — понедельник).

Цена билета в 2017 году: детский — 1 рубль, взрослый — 1,5 рубля. Экскурсионное обслуживание (группа до 25 человек, дети) — 10 рублей. Экскурсионное обслуживание (группа до 25 человек, взрослые) — 20 рублей.

Посетить экспозицию, посвященную еврейскому сопротивлению во время Второй мировой войны можно по предварительной записи в Новогрудском историко-краеведческом музее: город Новогрудок, улица Гродненская, 2; телефон +375 15 972−14−70

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