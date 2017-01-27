В малом выставочном зале областного общественно-культурного центра открылась выставка гравюр участников графического пленэра «У пошуках вытокаў-1», посвященная 1000-летию Бреста.









































Работы для экспозиции готовили как юные начинающие художники, так и состоявшиеся — творили они на базе мастерской «Брест-художка-print» детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева.

Всего в экспозиции — 23 гравюры, посвященные древнему Берестью. Участники рассказали, что в своих работах они попытались изобразить, каким был их родной город, его жители, их быт несколько веков назад.

— Живем в настоящем, но почему-то нас всех тянет или в будущее, или в прошлое. Мы не можем прикоснуться к архитектуре нашего города тех времен, но есть много книг археологов, и благодаря этим изданиям у нас появилась основа для фантазии, мы можем воссоздать образ Бреста прошлых веков, — рассказал ZARYA.BY руководитель мастерской «Брест-художка-print» Геннадий Вяль.

Тех, кто надеется увидеть на выставке яркие широкоформатные работы, изобилующие красками, ждет небольшое разочарование. Здесь «правят» черный и белый цвета, во всех работах прослеживаются лишь контуры. Но когда «окунаешься» в эти контуры и к тому же узнаешь, каким трудом они дались их авторам, начинаешь ценить искусство гравюры.

— Все привыкли к пленэрам живописным: пришли, на эмоциях отразили окружающую природу — и шедевр готов. Графика, гравюра — это более сложный процесс, потому что наряду с творчеством есть такая составляющая, как ремесло, — объясняет Геннадий Вяль.

Творческую работу — создание эскизов будущих работ — участники графического пленэра выполнили еще в августе прошлого года. А вот обработка длилась до самого января. Юные художницы Татьяна Коман и Жанна Солодуха рассказали, что процесс гравирования долгий и трудоемкий. Во-первых, по созданному рисунку нужно сделать печатную форму. Затем из этой печатной формы делается оттиск, после его нужно оформить… Когда узнаешь все эти подробности, начинаешь смотреть на работы под другим углом — присматриваешься к каждому штриху.

Большинство гравюр выполнены в классической технике сухой иглы. Геннадий Вяль рассказал, что с этой техники по сути, искусство гравирования и начиналось.

Некоторые работы на выставке примечательны тем, что у них сразу 6 авторов. Геннадий Вяль объяснил это так: «Например, в гравюре „Мой город“ совмещены 3 печатные формы, представляющие собой компиляцию нескольких графических миниатюр. Каждую из них делал ученик нашей школы. На выходе — у одного произведения 6 авторов. Такие формы работы объединяют наших юных творцов, ведь чтобы добиться гармоничного сочетания всех элементов, им приходилось подолгу обсуждать художественные детали».

Директор детской школы изобразительных искусств Светлана Вяль уточнила, что данная выставка — лишь первый шаг проекта «У пошуках вытокаў». В этом и следующем году будут проводиться подобные мероприятия. В настоящее время юные художники работают над графическими иллюстрациями времен Великого Княжества Литовского, показать их общественности планируется в мае.

— Мы хотим охватить в проекте период от древнего до современного Бреста. Итоговая выставка пройдет в 2019 году, на ней мы презентуем лучшие работы, — рассказала Светлана Викторовна.

Открытие проекта «У пошуках вытокаў» организаторы превратили в красочное представление. В соседнем зале выступила театральная студия «Волшебный фонарь» Брестского городского Центра культуры.

Организаторы мероприятия — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, областной общественно-культурный центр и детская школа изобразительных искусств имени А.А. Алонцева.

Те, кто не успеет посетить выставку — продлится она до 4 февраля, смогут посмотреть гравюры на стилизованном календаре, электронная версия которого появится в ближайшее время на сайте artschool.brest.by. Распечатанный в широком формате календарь будет напоминать вам о юбилее любимого города.