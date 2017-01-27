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Президент о Тихановиче: человек огромного таланта и щедрой души
28.01.2017 17:21 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким Народного артиста Беларуси Александра Тихановича, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", — говорится в соболезновании.
Лукашенко назвал Тихановича человеком огромного таланта и щедрой души, который воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям.
"Светлая память об Александре Тихановиче останется в наших сердцах", — отметил президент.
Народный артист Беларуси Александр Тиханович умер в ночь на субботу после тяжелой болезни. Ему было 64 года.
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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Александра Тихановича.
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