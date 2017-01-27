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Инстаграм дня: креативная кореянка и её котята-синхронисты
28.01.2017 17:51 — Новости Культуры | Tut.by
Среди пользователей инстаграма набирает популярность аккаунт кореянки с кучей очень милых котят. Она регулярно выкладывает видео и фотографии со своими питомцами, на которых малыши кувыркаются, едят, высокомерно смотрят в камеру и играют в игры на смартфоне. Но самые захватывающие ролики на канале — те, на которых котята синхронно поворачивают головами в разные стороны под музыку. И это завораживает.
Таких видео в аккаунте несколько: все они сняты под разную музыку. А вот в этом на котят еще и надеты вязаные воротнички — их хозяйка делает сама и даже продает.
А здесь все выглядит очень драматично.
Cейчас у аккаунта уже больше 20 тысяч подписчиков.
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Самые захватывающие ролики на канале - те, на которых котята синхронно поворачивают головами в разные стороны под музыку. И это завораживает.
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