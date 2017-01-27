Среди пользователей инстаграма набирает популярность аккаунт кореянки с кучей очень милых котят. Она регулярно выкладывает видео и фотографии со своими питомцами, на которых малыши кувыркаются, едят, высокомерно смотрят в камеру и играют в игры на смартфоне. Но самые захватывающие ролики на канале — те, на которых котята синхронно поворачивают головами в разные стороны под музыку. И это завораживает.

Видео опубликовано (@oje3423) Янв 12 2017 в 8:50 PST

Таких видео в аккаунте несколько: все они сняты под разную музыку. А вот в этом на котят еще и надеты вязаные воротнички — их хозяйка делает сама и даже продает.

Видео опубликовано (@oje3423) Янв 17 2017 в 6:55 PST

А здесь все выглядит очень драматично.

Видео опубликовано (@oje3423) Дек 31 2016 в 8:50 PST

Cейчас у аккаунта уже больше 20 тысяч подписчиков.