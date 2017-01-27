МИНСК, 28 янв — Sputnik. Песни Александра Тихановича навсегда останутся в истории нашей музыки, написал в субботу российский артист Филипп Киркоров в своем Instagram.

Народный артист Беларуси и бессменный лидер ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в ночь на субботу на 65-м году жизни.

"Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы "Верасы". Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас…" — написал в своей социальной сети российский артист.

Киркоров заверил, что в его памяти навсегда останется многолетняя дружба с Тихановичем и "сумасшедшие дни в Финляндии на "Евровидении-2007" и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на "Евровидении".

" И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твое доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время! Царствие тебе небесное, друг!" — заключил Киркоров.

Прощание с Народным артистом Александром Тихановичем состоится в понедельник в Белгосфилармонии.