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Киркоров о Тихановиче: навсегда останется в памяти наша дружба

28.01.2017 18:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Песни Александра Тихановича навсегда останутся в истории нашей музыки, написал в субботу российский артист Филипп Киркоров в своем Instagram.

Народный артист Беларуси и бессменный лидер ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в ночь на субботу на 65-м году жизни.

"Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы "Верасы". Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас…" — написал в своей социальной сети российский артист.

 

Скорбная весть настигла меня сегодня утром здесь. Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы «ВЕРАСЫ». Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас…… Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твоё доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время!! Царствие тебе небесное, Друг!!!

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 27 2017 в 11:13 PST

 

Киркоров заверил, что в его памяти навсегда останется многолетняя дружба с Тихановичем и "сумасшедшие дни в Финляндии на "Евровидении-2007" и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на "Евровидении".

" И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твое доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время! Царствие тебе небесное, друг!" — заключил Киркоров.

Прощание с Народным артистом Александром Тихановичем состоится в понедельник в Белгосфилармонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский музыкант выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

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