Успех белорусской команды на ралли-рейде «Дакар-2017» воодушевил «Минский тракторный завод» на организацию гонок по бездорожью на тракторах. Старт из французского Парижа — дело, во-первых, неактуальное для легендарных соревнований, да и затратное. Потому первая в истории Беларуси подобная экспедиция выдвинулась 28 января из Парижа в Витебской области. Машинам предстояло проехать 10 километров и финишировать в известном местечке Мосар.

Для участия в гонке в честь Дня белорусской науки прибыли семь тракторов BELARUS-3522 — самые мощные машины производства МТЗ. Пройти испытания выдвинулся и один трактор на гусеничном ходу. Десять с небольшим километров по перепаханным полям, водной преграде, лесным тропам, через рукотворные преграды лишь на первый взгляд кажутся коротким расстоянием. Все подробности гонки, следить за которой можно было разве что с квадрокоптеров, — в видео TUT.BY.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

На символическом старте в деревне Париж собралось около тысячи человек, что значительно больше ожиданий организаторов. Отмашку тракторы получили в поле, где за ними могли следить лишь единицы журналистов и организаторов. Сначала стартовали «трактора СМИ» — портала TUT.BY, телеканала ОНТ и газеты «СБ. Беларусь Сегодня», а поле них — тройка «представителей» предприятий Витебской области.

Финиш преподнес «пилотам» тракторов сюрприз. На поле возле костела Святой Анны в Мосаре собралось больше трех тысяч человек. Все они искренне болели за трактористов, которым на финише нужно было точным ударом отправить гигантские мячи в цель. Машины, на которых прибыли болельщики, были запаркованы по обе стороны дороги на протяжении трех километров, а также на всех прилегающих улочках и площадках, которые хоть немного походили на парковку.

Победителем заезда «медиатракторов» стал экипаж телеканала ОНТ, тракторист Дмитрий Емельянченко привел трактор с наклейкой TUT.BY третьим. После окончания гонки прошли народные гуляния, главной особенностью которых стало отсутствие алкоголя: Мосар был объявлен безалкогольной территорией во времена, когда местный костел возглавлял Юозас Булька , традицию здесь не нарушают.

По неофициальным оценкам ГАИ, Мосар никогда прежде не принимал на своих дорогах до полутора тысяч «гостевых» автомобилей. Особенно нелегко прорваться через автопоток оказалось свадебному кортежу, который направлялся в соседнюю деревню.

Во время церемонии награждения трактористов-гонщиков прозвучала осторожная заявка на повторение подобной гонки летом, и снова в Париже, только уже в Челябинской области Российской Федерации. А гонку Париж-Мосар организаторы хотели бы сделать традицией этих мест.

Справка МТЗ: BELARUS-3522 — самая мощная серийная модель Минского тракторного завода. Оснащается двигателем Caterpillar C9 мощностью 364 л.с. Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.