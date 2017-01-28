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Фантастические движения и драйв. Как в Минске прошел международный турнир по брейк-дансу

29.01.2017 13:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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В открытом чемпионате «Беларуси NBC-2017» приняли участие лучшие танцоры нашей страны, СНГ и стран Балтии. Соревнования проходили в трех категориях: «Дети», «Профи» и «Команды». Победители отправятся на чемпионат мира, который пройдет в марте во Франции. Сильнейшего определило белорусско-французское жюри. Во всех категориях победа досталась российским танцорам. TUT.BY побывал на турнире и подготовил видеоотчет.

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В открытом чемпионате "Беларуси NBC-2017" приняли участие лучшие танцоры нашей страны, СНГ и стран Балтии. Соревнования проходили в трех категориях: "Дети", "Профи" и...

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