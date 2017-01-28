В открытом чемпионате «Беларуси NBC-2017» приняли участие лучшие танцоры нашей страны, СНГ и стран Балтии. Соревнования проходили в трех категориях: «Дети», «Профи» и «Команды». Победители отправятся на чемпионат мира, который пройдет в марте во Франции. Сильнейшего определило белорусско-французское жюри. Во всех категориях победа досталась российским танцорам. TUT.BY побывал на турнире и подготовил видеоотчет.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!