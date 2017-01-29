Львиный прайд организовал пробку на одной из дорог в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо, пишет Daily Mail .

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Хищники перегородили одну из дорог на северо-востоке ЮАР и в течение нескольких часов делили тушу убитого буйвола.

Сеанс принятия пищи затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.