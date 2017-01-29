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В ЮАР восемнадцать голодных львов устроили пробку на дороге
30.01.2017 07:10 — Новости Культуры | Tut.by
Львиный прайд организовал пробку на одной из дорог в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо, пишет
Сеанс принятия пищи затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.
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Животные делили тушу убитого буйвола и не собирались уступать дорогу, пока не закончат.
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