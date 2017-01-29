|
Монеты, собаки и город с высоты. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
30.01.2017 07:30 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и собаки, монеты и столица с высоты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы собрали лучшие фото, которые минчане публиковали в Instagram последние семь дней.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии