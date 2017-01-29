TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и собаки, монеты и столица с высоты.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Фото опубликовано ✖️Alexsandra Rychko ✖️ (@alexsandra_rychko) Янв 26 2017 в 8:23 PST

Фото опубликовано Ира Мартинкевич (@irina_martinkevich) Янв 24 2017 в 5:25 PST

Фото опубликовано Denis Tsuba (@denis_tsuba) Янв 22 2017 в 7:38 PST

Фото опубликовано Ekaterina (@naumchik_katerina0709) Янв 26 2017 в 1:45 PST

Фото опубликовано Pavel Potashnikov (@pavel_potashnikov) Янв 24 2017 в 10:11 PST

Фото опубликовано Artem Pryadko (@zweizwei) Янв 25 2017 в 9:05 PST

Фото опубликовано L I N A C H E R K A S S (@angelinalimma) Янв 26 2017 в 12:40 PST

Фото опубликовано Olga Minich (@o_minich) Янв 25 2017 в 10:24 PST

Фото опубликовано Alex (@puppy_jack_russell_alex) Янв 6 2017 в 11:57 PST