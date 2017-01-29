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Титул "Мисс Вселенная" завоевала француженка
30.01.2017 08:04 — Новости Культуры | Tut.by
Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар, передает
В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.
«Мисс Франция», уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, говорится на
Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.
Как сообщает агентство
Финальное трехчасовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило в филиппинской столице Маниле в понедельник, 30 января.
«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.
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"Мисс Франция", уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, говорится на сайте конкурса.
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