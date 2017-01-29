Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар, передает Reuters .



"Мисс Вселенная" Ирис Миттенар. Фото: Reuters

В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

«Мисс Франция», уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, говорится на сайте конкурса. Она рассказала, что любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.

Как сообщает агентство AFP , во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, Миттенар затронула вопрос миграционного кризиса, а представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и экс-кандидате на пост президента Хиллари Клинтон.

Финальное трехчасовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило в филиппинской столице Маниле в понедельник, 30 января.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.