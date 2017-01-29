﻿ TUT.BY приглашает на полиграф. Присылайте заявки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

TUT.BY приглашает на полиграф. Присылайте заявки

30.01.2017 10:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский портал TUT.BY и Лаборатория Архипова объявляют о старте нового проекта "Детектор". В рамках проекта каждый желающий сможет пройти проверку на полиграфе или проверить близких или знакомых. 

Если вы переживаете, что ваши близкие люди скрывают от вас правду, не доверяете своим сотрудникам, друзьям или родственникам, можете вместе с ними сделать важный шаг навстречу искренним отношениям. Пришлите свою заявку на наш адрес air@tutby.com с пометкой «Полиграф», подробно опишите суть и цели проверки на детекторе лжи, а также свой контактный номер и номер проверяемого. Возможно, именно вас мы пригласим в нашу студию для видеосъемки прохождения теста на полиграфе. Важно! Участие в проекте бесплатное и добровольное, но в этом команда проекта должна убедиться в ходе телефонного общения со всеми участниками. 

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский портал TUT.BY и Лаборатория Архипова объявляют о старте нового проекта "Детектор". В рамках проекта каждый желающий сможет пройти проверку на полиграфе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Названы самые безлюдные туристические направления мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика