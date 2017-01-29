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TUT.BY приглашает на полиграф. Присылайте заявки
30.01.2017 10:12 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский портал TUT.BY и Лаборатория Архипова объявляют о старте нового
Если вы переживаете, что ваши близкие люди скрывают от вас правду, не доверяете своим сотрудникам, друзьям или родственникам, можете вместе с ними сделать важный шаг навстречу искренним отношениям. Пришлите свою заявку на наш адрес
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Белорусский портал TUT.BY и Лаборатория Архипова объявляют о старте нового проекта "Детектор". В рамках проекта каждый желающий сможет пройти проверку на полиграфе...
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