Белорусский портал TUT.BY и Лаборатория Архипова объявляют о старте нового проекта "Детектор" . В рамках проекта каждый желающий сможет пройти проверку на полиграфе или проверить близких или знакомых.

Если вы переживаете, что ваши близкие люди скрывают от вас правду, не доверяете своим сотрудникам, друзьям или родственникам, можете вместе с ними сделать важный шаг навстречу искренним отношениям. Пришлите свою заявку на наш адрес air@tutby.com с пометкой «Полиграф», подробно опишите суть и цели проверки на детекторе лжи, а также свой контактный номер и номер проверяемого. Возможно, именно вас мы пригласим в нашу студию для видеосъемки прохождения теста на полиграфе. Важно! Участие в проекте бесплатное и добровольное, но в этом команда проекта должна убедиться в ходе телефонного общения со всеми участниками.