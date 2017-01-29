В список самых безлюдных туристических направлений мира, которые в ближайшее время привлекут большое число путешественников, вошли пять городов. Рейтинг на основе исследования компании Mastercard составил туристический портал 34travel.



Душанбе. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В список, места в котором не ранжируются, эксперты сайта включили столицу Таджикистана Душанбе. Отмечается, что сюда стоит ехать ради горных пейзажей и древней архитектуры. При этом, как уточняют эксперты, турпоток в эту среднеазиатскую страну постоянно растет. Аэропорт Душанбе регулярно отчитывается об открытии новых рейсов, а только за 2015 год турпоток в страну вырос вдвое (по сравнению с 2014 годом).

Также в рейтинг вошла столица Болгарии София, которая заняла девятое место в рейтинге самых быстрорастущих туристических направлений Европы за 2016 год по версии Mastercard. Сюда эксперты рекомендуют ехать ради знакомства с архитектурными и религиозными ценностями.

Бухарест, по мнению исследователей, недооценен туристами из-за того, что они традиционно обращают внимание лишь на пляжный отдых в Румынии, забывая о красотах столицы страны.

Касабланка остается в тени из-за популярности Марракеша, который считается самым популярным у туристов городом Марроко. Сюда путешественникам предлагают отправиться ради самой большой в стране мечети, королевского дворца и торгового квартала.

Последним участником списка стал американский Бостон, за последний год турпоток в город вырос на семь процентов. Как отмечает редакция портала, сюда стоит приехать ради посещения Музея науки и большого океанского аквариума, прогулки по порту и исторических достопримечательностей.

В конце января сообщалось , что самым посещаемым иностранными туристами городом мира стал Гонконг. Следом за ним идут Бангкок и Лондон.