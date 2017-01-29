Влюблённая пара живёт на разных континентах и «встречается посередине» с помощью общего инстаграма.



Барселона и Лиссабон

Фотографы и путешественники Дэн и Бекка оказались временно разлучены, когда Дэн отправился в путешествие, собираясь в течение года жить в новом городе каждый месяц. Его подруга провела 2,5 года в Азии, после чего поселилась в Нью-Йорке.

В разлуке они запустили совместный фотопроект Halfhalftravel , в рамках которого начали совмещать в единые изображения похожие снимки, сделанные на разных континентах.

На эти фотографии попадают в основном пейзажи, животные и еда. Коллажи пара размещает на специальном сайте, посвящённом их проекту, и в общем инстаграме .



Барселона и Нью-Йорк



Колумбия и ЮАР



Из Марокко в Испанию и из Калифорнии в Нью-Йорк



Мехико и Тель-Авив



Мехико и Нью-Йорк



Нью-Йорк и Лондон



Мехико и Тель-Авив



Франкфурт и Амстердам



Мехико и Нью-Йорк