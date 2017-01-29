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Пополам: пара превращает в "совместные снимки" кадры из путешествий, сделанные в разлуке
30.01.2017 11:23 — Новости Культуры | Tut.by
Влюблённая пара живёт на разных континентах и «встречается посередине» с помощью общего инстаграма.
Фотографы и путешественники Дэн и Бекка оказались временно разлучены, когда Дэн отправился в путешествие, собираясь в течение года жить в новом городе каждый месяц. Его подруга провела 2,5 года в Азии, после чего поселилась в Нью-Йорке.
В разлуке они запустили совместный фотопроект
На эти фотографии попадают в основном пейзажи, животные и еда. Коллажи пара размещает на специальном сайте, посвящённом их проекту, и в общем
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Влюблённая пара живёт на разных континентах и "встречается посередине" с помощью общего инстаграма.
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