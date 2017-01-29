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Пополам: пара превращает в "совместные снимки" кадры из путешествий, сделанные в разлуке

30.01.2017 11:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Влюблённая пара живёт на разных континентах и «встречается посередине» с помощью общего инстаграма.


Барселона и Лиссабон

Фотографы и путешественники Дэн и Бекка оказались временно разлучены, когда Дэн отправился в путешествие, собираясь в течение года жить в новом городе каждый месяц. Его подруга провела 2,5 года в Азии, после чего поселилась в Нью-Йорке.

В разлуке они запустили совместный фотопроект Halfhalftravel, в рамках которого начали совмещать в единые изображения похожие снимки, сделанные на разных континентах.

На эти фотографии попадают в основном пейзажи, животные и еда. Коллажи пара размещает на специальном сайте, посвящённом их проекту, и в общем инстаграме.


Барселона и Нью-Йорк

Колумбия и ЮАР

Из Марокко в Испанию и из Калифорнии в Нью-Йорк

Мехико и Тель-Авив

Мехико и Нью-Йорк

Нью-Йорк и Лондон

Мехико и Тель-Авив

Франкфурт и Амстердам

Мехико и Нью-Йорк
 
 
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Влюблённая пара живёт на разных континентах и "встречается посередине" с помощью общего инстаграма.

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