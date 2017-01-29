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Организаторы представили официальный слоган и логотип "Евровидения-2017"
30.01.2017 16:43 — Новости Культуры | Tut.by
За четыре с половиной месяца до начала шоу его организаторы презентовали символику «Евровидения»,
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«Celebrate diversity — Святкуйте різноманіття» (празднуйте разнообразие) — так звучит слоган песенного конкурса. Слоган дополнен творческим логотипом, дизайн которого взят из традиционного украинского ожерелья известного как намысто.
Это больше, чем просто ювелирное изделие: намысто является защитным амулетом и символом красоты и здоровья. Оно состоит из множества различных бусин, каждый со своим собственным дизайном, что отображает разнообразие и индивидуальность.
Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. Украина победила на этом творчеством соревновании в 2016 году. В Стокгольме певица Джамала с песней «1944» набрала 534 балла.
В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.
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За четыре с половиной месяца до начала шоу его организаторы презентовали символику "Евровидения".
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