﻿ Жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году возглавит Педро Альмодовар. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году возглавит Педро Альмодовар

31.01.2017 09:26 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Режиссер Педро Альмодовар будет председателем жюри Каннского кинофестиваля в текущем году, сообщили организаторы международного фестиваля.

Семидесятый Международный Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции в курортном городе Канне с 17 по 28 мая.

"Я благодарен, почтен и немного ошеломлен", – приводятся слова Альмадовара на сайте фестиваля. "Могу лишь сказать, что я посвящу всего себя, тело и душу, этому заданию, это одновременно и привилегия, и удовольствие", — добавил 67-летний режиссер.

Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы будут объявлены в середине апреля.

Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) — в категории "лучший фильм на иностранном языке".

В 2016 году председателем жюри кинофестиваля был австралийский режиссер, сценарист и продюсер Джордж Миллер, который известен, прежде всего, по фильмам о Безумном Максе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы будут объявлены в середине апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Организаторы представили официальный слоган и логотип "Евровидения-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика