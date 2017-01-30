Самая красивая девушка планеты и ее соперницы. Мисс Вселенная - 2017
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В Маниле, столице Филиппин, 30 января состоялся 65-й конкурс на звание «Мисс Вселенная — 2017». Победительницей, как мы уже , стала 23-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар. Но за звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания — посмотрим на некоторых из них. сообщали «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар. Фото: Reuters
Ирис Миттенар, уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога. «Мисс Вселенная — 2017» рассказала, что любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.
По традиции корону на «Мисс Вселенная» возлагает победительница прошлогоднего конкурса. В 2016 году ею стала филиппинка Пиа Вуртцбах. 30 января 2017 года. Фото: Reuters Опять же по традиции победительница конкурса встречает этот момент со слезами на глазах. 30 января 2017 года. Фото: Reuters «Мисс Гаити», занявшая второе место на конкурсе, Ракель Пелисье и «Мисс Франция» — будущая победительница шоу, Ирис Миттенар перед объявлением имени победительницы. 30 января 2017 года. Фото: Reuters «Мисс Швеция» Ида Овмар. Фото: Reuters «Мисс Панама» Кейти Дреннан. Фото: Reuters «Мисс Германия» появилась на сцене в сверкающем бальном платье и с головным убором в виде одного из самых красивых замков Германии — Нойшванштайна. Фото: Reuters Хтет Хтет Хтун из Мьянмы вышла в костюме традиционной марионетки. Фото: Reuters «Мисс Виргинские острова» Кэролин Картер вышла в ярком наряде с перьями. Фото: Reuters Марина Хакоби из Никарагуа в наряде, вдохновленном никарагуанскими момотовыми птицами. Фото: Reuters «Мисс Вьетнам» Ле Хонг предстала в наряде, в котором обыгрываются типичные для Вьетнама плетеные корзины. Фото: Reuters «Мисс Доминикана» Саль Гарсия. Фото: Reuters Колумбийская конкурсантка Андреа Товар гордо демонстрирует флаг родной страны. Фото: Reuters «Мисс Китай» появилась на сцене в скромном платье с вышитой на нем пандой. Фото: Reuters Бренда Азария Хименес из Пуэрто-Рико. Фото: Reuters Ирис Миттенар во время дефиле в купальниках. Фото: Reuters Дефиле в купальниках участниц конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters Дефиле в купальниках участниц конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters
Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters
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За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания - посмотрим на некоторых из них.
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