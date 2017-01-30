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Самая красивая девушка планеты и ее соперницы. Мисс Вселенная - 2017

31.01.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Маниле, столице Филиппин, 30 января состоялся 65-й конкурс на звание «Мисс Вселенная — 2017». Победительницей, как мы уже сообщали, стала 23-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар. Но за звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания — посмотрим на некоторых из них.


«Мисс Вселенная» Ирис Миттенар. Фото: Reuters

Ирис Миттенар, уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога. «Мисс Вселенная — 2017» рассказала, что любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.


По традиции корону на «Мисс Вселенная» возлагает победительница прошлогоднего конкурса. В 2016 году ею стала филиппинка Пиа Вуртцбах. 30 января 2017 года. Фото: Reuters

Опять же по традиции победительница конкурса встречает этот момент со слезами на глазах. 30 января 2017 года. Фото: Reuters

«Мисс Гаити», занявшая второе место на конкурсе, Ракель Пелисье и «Мисс Франция» — будущая победительница шоу, Ирис Миттенар перед объявлением имени победительницы. 30 января 2017 года. Фото: Reuters

«Мисс Швеция» Ида Овмар. Фото: Reuters

«Мисс Панама» Кейти Дреннан. Фото: Reuters

«Мисс Германия» появилась на сцене в сверкающем бальном платье и с головным убором в виде одного из самых красивых замков Германии — Нойшванштайна. Фото: Reuters

Хтет Хтет Хтун из Мьянмы вышла в костюме традиционной марионетки. Фото: Reuters

«Мисс Виргинские острова» Кэролин Картер вышла в ярком наряде с перьями. Фото: Reuters

Марина Хакоби из Никарагуа в наряде, вдохновленном никарагуанскими момотовыми птицами. Фото: Reuters

«Мисс Вьетнам» Ле Хонг предстала в наряде, в котором обыгрываются типичные для Вьетнама плетеные корзины. Фото: Reuters

«Мисс Доминикана» Саль Гарсия. Фото: Reuters

Колумбийская конкурсантка Андреа Товар гордо демонстрирует флаг родной страны. Фото: Reuters

«Мисс Китай» появилась на сцене в скромном платье с вышитой на нем пандой. Фото: Reuters

Бренда Азария Хименес из Пуэрто-Рико. Фото: Reuters

Ирис Миттенар во время дефиле в купальниках. Фото: Reuters

Дефиле в купальниках участниц конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters

Дефиле в купальниках участниц конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters

Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters

Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters

Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters

Участницы конкурса «Мисс Вселенная». Фото: Reuters
 
 
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За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания - посмотрим на некоторых из них.

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