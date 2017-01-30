В Могилеве решили создать школу барабанщиков. Идея принадлежит участнику Могилевских городских оркестров Кириллу Шумейко. По словам музыканта, сегодня в области наблюдается дефицит барабанщиков — спрос на них растет.

Набор в школу барабанщиков будет производиться с 6 лет. Однако возрастного ценза нет, подчеркнули организаторы. Обучаться будущие барабанщики будут на индивидуальных занятиях, после чего сформируют группы.

В скором времени выездная школа барабанщиков появится и в трех районных городах области — Белыничах, Шклове и Бобруйске. В далеких планах организаторов — так называемые марш-бэнды (маршевое барабанное шоу), в состав которого обычно входят несколько десятков человек.

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