На видео можно увидеть, как животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним, почему-то решило перескочить на другую сторону шоссе.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Австралии кенгуру перескочил через мчащегося велосипедиста На видео можно увидеть, как животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним, почему-то решило перескочить на другую сторону шоссе.

Во время прыжка кенгуру задел шлем мужчины, но не смог столкнуть его с велосипеда. Видео былопользователем Peter James Roberts в Facebook. За два дня оно собрало 45 тысяч просмотров.