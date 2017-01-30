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В Австралии кенгуру перескочил через мчащегося велосипедиста
31.01.2017 10:40 — Новости Культуры | Tut.by
На видео можно увидеть, как животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним, почему-то решило перескочить на другую сторону шоссе.
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На видео можно увидеть, как животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним, почему-то решило перескочить на другую сторону шоссе.
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