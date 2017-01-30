﻿ Голливудская актриса Дрю Бэрримор во время телеэфира установила три мировых рекорда. 21.by
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Голливудская актриса Дрю Бэрримор во время телеэфира установила три мировых рекорда

31.01.2017 10:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актриса Дрю Бэрримор за четыре минуты эфира The Tonight Show с Джимми Фэллоном успела установить три мировых рекорда. За 22 секунды она накрасила губы 10 девушкам и парням, затем пробежала сквозь 10 бумажных баннеров, а в завершении примерила гигантский парик шириной более двух метров.

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Рекорды Бэрримор зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса. Он вручил актрисе диплом.

За несколько дней ролик с шуточными рекордами актрисы набрал более миллиона просмотров на YouTube.

 
 
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Актриса Дрю Бэрримор за четыре минуты эфира The Tonight Show с Джимми Фэллоном успела установить три мировых рекорда. За 22 секунды она накрасила губы 10 девушкам и парням,...

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