Российский учитель истории Василий Кузнецов весь урок читал ученикам рэп о внешней политике России. В его рассказе нашлось место и сюжетам белорусской истории. Видео с урока лицеисты выложили на Youtube.



Картина Яна Матейко «Грюнвальдская битва»

Как рассказал Кузнецов изданию «Мел», идея такого урока родилась во время подготовки к конференции, проходившей в Санкт-Петербурге. На время отъезда ученики получили творческое задание. В общей переписке они все время просили перенести задание. Чтобы мотивировать учеников, Кузнецов предложил пари:

«Они должны были сделать, что им не очень привычно: сопоставить исторических деятелей-коллег (наших и европейских) или написать о двух современниках. Я, со своей стороны, обязуюсь прочитать рэп, если новость на моей странице наберёт 1000 лайков. Это условие было выполнено», — объяснил преподаватель «Мелу».

К рэп-лекции на тему «Внешняя и внутренняя политика Московского Государства от Ивана Великого до начала Смуты» Василий Кузнецов подготовился за шесть часов.

В рассказе учителя нашлось место и сюжетам белорусской истории. Например, один из отрывков урока звучал так:

Князь Ольгерд нас немного беспокоил,

Но гул кремлевских пушек навсегда успокоил

Шум рати литовской у кремлевской стены.

Поэтому теперь не по-литовски говорим мы.

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По мнению Василия Кузнецова, «на западных границах княжества Москвы появилось не вдруг княжество Литвы. На 8/13 из русских земель». При этом преподаватель истории не поскупился на комплименты воинам Великого Княжества Литовского: «Однако литовцы не с вокзала люди: 1362 год — и Украина о них не забудет» (речь о событиях, когда Украина была освобождена от татарского ига и присоединена к ВКЛ). В уроке рассказывается об отце Ольгерда, великом князе литовском Гедимине, популярном в Киеве и Новгороде, а также о знаменитом Витовте (причем ударение в его имени делается на последний слог):

Князь Витовт — парень был дерзок и к драке готов.

Перекрестившись и прочитав молитву,

Он лихо вступил в грюнвальдскую битву.

Там немцы при полном вооружении —

Это фигня, ведь дух решает исход сражения.

Ролик в интернете уже собрал более 65 тысяч просмотров.