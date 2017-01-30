МИНСК, 31 янв — Sputnik. Белорусская группа Naviband с композицией "Гiсторыя майго жыцця" выступит во втором полуфинале конкурса песни "Евровидения", который состоится 11 мая в Киеве.

Жеребьевка 43 участников "Евровидения-2017" прошла во вторник в украинской столице — все страны разделили между двумя полуфиналами: 9 и 11 мая.

По результатам жеребьевки Беларусь оказалась во второй части второго полуфинала. В один день с музыкантами из Naviband на сцену "Евровидения" выйдут российский и израильский конкурсанты — эти страны традиционно ставят Беларуси высокие баллы, что повышает шансы выйти в финал музыкального форума.

Также во второй полуфинал попали Литва, Болгария, Хорватия, Норвегия, Сан-Марино, Эстония, Швейцария, Ирландия, Австрия, Венгрия, Румыния, Дания, Сербия, Нидерланды, Мальта и Македония.

Конкурс песни "Евровидение-2017" состоится в мае в Киеве. Финал шоу назначен на 13 мая — тогда и решится, в какой стране в следующий раз пройдет форум. Телетрансляции "Евровидения" обычно смотрят около 200 миллионов человек, что делает его одной из самых популярных программ в мире.