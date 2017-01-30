Пользователь социального новостного сайта Reddit с ником lensoo поделился фотографией из салона самолета, в котором летит 80 ястребов. «Мой друг, работающий капитаном, прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билет для 80 ястребов», — написал пользователь.





Оказалось, что летать с ястребами и соколами на борту самолета — нормальная практика в странах Ближнего Востока. Все благодаря специальным паспортам для соколов, которые стоят около 130 долларов.

Например, за 2002−2013 годы правительство ОАЭ выпустило более 28 тысяч паспортов для птиц.

По информации Atlas Obscura, птицы имеют паспорт, который позволяет им бывать в Бахрейне, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Пакистане, Марокко и Сирии.

Один из пользователей Reddit также обнаружил правила перевозки животных авиалинии Qatar Airways: «Пассажирам эконом-класса разрешено перевозить одного ястреба, всего в салоне эконом-класса разрешено к перевозке шесть ястребов». Авиакомпания Etihad Airways также позволяет провозить соколов на борту.

Скорее всего, птицы направлялись на соколиную охоту, которая практикуется в странах Ближнего Востока уже более 4 тысяч лет.