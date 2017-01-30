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Саудовский принц купил билеты на самолет 80 ястребам
31.01.2017 15:31 — Новости Культуры | Tut.by
Пользователь социального новостного сайта Reddit с ником lensoo
Оказалось, что летать с ястребами и соколами на борту самолета — нормальная практика в странах Ближнего Востока. Все благодаря специальным паспортам для соколов, которые стоят около 130 долларов.
Например, за 2002−2013 годы правительство ОАЭ
По информации Atlas Obscura, птицы
Один из пользователей Reddit также обнаружил правила перевозки животных авиалинии Qatar Airways: «Пассажирам эконом-класса разрешено перевозить одного ястреба, всего в салоне эконом-класса разрешено к перевозке шесть ястребов». Авиакомпания Etihad Airways также позволяет провозить соколов на борту.
Скорее всего, птицы направлялись на соколиную охоту, которая практикуется в странах Ближнего Востока уже более 4 тысяч лет.
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Пользователь Reddit с ником lensoo поделился фотографией из салона самолёта, в котором летит 80 ястребов.
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