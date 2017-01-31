В Национальном историческом музее презентовали редкий элемент облачения белорусского католического священника — орнат XVIII—XIX века с фрагментами ткани, как у слуцких поясов. Восстанавливали его за счет гранта президента. Как орнат попал в музей и в чем его уникальность — в материале TUT.BY.





В небольшом зале для презентаций за ограждением и на специальной подставке вывешен восстановленный орнат с центральной колонной, боковыми вставками и даже золотистыми нитками. Это убранство еще называют казулой. Его надевают католические священники поверх остальных одежд. Выставленный же орнат специалисты считают праздничным, так как пошит он был из таких же материалов, как и слуцкие пояса.

О том, как ценный экспонат попал в музей, рассказывает заместитель директора Нина Колымаго:

— В 2008 году одна минчанка предложила посмотреть орнат. Ее вряд ли можно назвать коллекционером, она просто понимает, что это достояние нашей культуры и хочет сохранить для нашей истории какие-то вещи. Она жила в частном доме и знала, что через какое-то время уже не сможет его хранить у себя.





Неравнодушная к истории женщина приобрела орнат в Ружанах в 1967 году. В 2008 году он попал в музей, но еще шесть лет находился в хранилище, где специалисты сохраняли его от полного разрушения. Ведь католическое облачение к этому моменту было в плачевном состоянии. Судя по фотографиям до и после, подкладка орната после специальной стирки посветлела на несколько тонов. Хоть и не все пятна удалось вывести, специалисты очистили одежду от плесени и восстановили порванные и протертые фрагменты.

Но в целом, орнат на фото до реставрации не выглядит совсем потерянным, даже реставратор Ольга Коноплева говорит, что «там нет ничего чужого, кроме дублировочной ткани, газовой нитки, которой закреплялся орнат и нитки хлопчатобумажной, которой пришивалась окантовка как было первоначально». Но все же была проведена кропотливая работа для того, чтобы восстановить первозданный вид орната.

— Зашиты — это не то слово, потому что они закреплены практически на каждом миллиметре для длительного, надеюсь, вечного хранения, — поясняет тонкости работы реставратор.



Реставратор Ольга Коноплева

Восстановить музейный экземпляр удалось после того, как был выделен президентский грант. Коноплева выполняла эту работу в течение 2016 года. Специально для этого она ездила на стажировку в Вильнюс, потому что у нас не было специалистов, которые могут реставрировать слуцкие пояса. Для восстановления орната проводились стирка, отжим, сушка, глажка и другие работы. Разумеется, речь не о бытовых, а о специальных технологиях.

Гости на презентации тем временем шутили: «Если бы музей решил открыть прачечную, то лучшей рекламы, чем восстановление этого предмета вряд ли можно было бы найти».



Порванный фрагмент ткани до реставрации

Заместитель директора музея не хочет говорить даже о примерной стоимости такого экспоната: «Это неоценимое наше богатство, учитывая то, что слуцкий пояс — это наша гордость. Он для нас бесценен».

Правда, когда для стажировки неотреставрированный орнат везли в Литву, его страховая стоимость составляла 25 тысяч долларов.

Конечно, этот орнат уникален использованием слуцких поясов. Хоть и был пошит, как говорит реставратор, кустарным способом. Человек, в чьи руки попали фрагменты слуцких тканей, понимал, что орнат будет смотреться очень красиво.

Правда, специалисты не уверены, что орнат пошит из настоящих слуцких поясов. Предполагается, что это была ткань слуцкой мануфактуры, а для поясов использовался такой же материал. В орнате эти фрагменты — в колоннах слева и справа, а также небольшие полоски ткани у плеч. Центральная колонна сделана из парчи, встречаются и шелковые вставки.

— Ответственность большая и предмет очень ценный. Я рада, что все получилось с первого раза, — добавляет Ольга Коноплева.

Сейчас выставляться экспонат не будет — он появится чуть позже на выставке «Беларусь: возрождение духовности», где покажут и более поздние орнаты из собрания музея.