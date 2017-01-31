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Почетного "Золотого медведя" Berlinale вручат художнице по костюмам

31.01.2017 20:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Почетного "Золотого медведя" международного кинофестиваля Berlinale в этом году получит итальянская художница по костюмам Милена Канонеро, сообщила во вторник пресс-служба фестиваля.

Почетного "Золотого медведя" Berlinale вручат художнице по костюмам
© Фото: Fox Searchlight Pictures
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В текущем году "Берлинале" пройдет с 9 по 19 февраля.

"Милена Канонеро – всемирно известная художница по костюмам. К числу режиссеров, которые с ней сотрудничали, относятся, в том числе, Стенли Кубрик, Френсис Форд Коппола, Сидни Поллак, Уоррен Битти, Роман Полански, Стивен Содерберг, Луи Маль, Тони Скотт, Барбе Шредер, София Коппола и Уэс Андерсон. За ее выдающиеся заслуги в сфере костюмного искусства ее четыре раза награждала Американская киноакадемия (ред. – Канонеро – обладательница 4 "Оскаров"), номинировали на премию ее 5 раз", – говорится в сообщении пресс-службы.

В числе работ Канонеро – костюмы к следующим фильмам: "Заводной апельсин" и "Сияние" Кубрика, "Из Африки" Поллака, "Крестный отец", часть 3 Копполы; платья к картине Софии Копполы "Мария Антуанетта", наряды к фильму Андерсона "Отель Гранд Будапешт".

Оргкомитет фестиваля подготовил 10 картин, которые в знак уважения Канонеро покажут в рамках фестиваля, награду художнице вручат 16 февраля, в этот день во "Дворце Берлинале" на Потсдамер платц покажут фильм "Сияние" с Джеком Николсоном в главной роли.

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне – США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Берлинале ориентируется в основном на так называемое авторское кино и фильмы категории артхаус. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные картины, снятые не ранее чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" – Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди работ итальянки Канонеро – костюмы к следующим фильмам: "Заводной апельсин", третьей части "Крестного отца" и картине "Отель Гранд Будапешт".

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