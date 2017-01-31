МИНСК, 31 янв — Sputnik. Отреставрированный орнат католического священника, датируемый XVIII — XIX веками, представили в Национальном историческом музее; особая уникальность раритета в том, что в музей он поступил практически разрушенным, но стараниями реставраторов реликвию удалось восстановить, передает корреспондент Sputnik.

"Орнат состоит из вставок из нескольких слуцких поясов, реставрационные работы длились больше года. Это стало возможно благодаря президентскому гранту, который был выделен музею", — рассказал директор Национального исторического музея Олег Рыжков во время презентации орната.



© Sputnik / Виктор Толочко Отреставрированный орнат католического священника

"Я думаю, что это один шаг из многих в восстановлении и возвращении нашего наследия", — отметил присутствовавший на презентации раритета министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Когда в 2008 году минчанка принесла остатки орната в музей, специалисты вообще ставили под сомнение саму возможность его восстановления.



© Sputnik / Виктор Толочко Уникальный орнат состоит из тончайших нитей

"Основная его составляющая — слуцкие пояса — по сути, тончайшие шелковые нити. Они были настолько ветхими, что даже сам процесс помывки мы проводили, практически не дотрагиваясь до них руками. Сейчас нити на каждом миллиметре прочно закреплены тончайшим театральным газом. Надеюсь, после реставрации орнат сможет храниться в музее многие годы. Ответственность была очень большая, предмет очень ценный, и я рада, что у нас все получилось", — рассказала реставратор Ольга Коноплева, сумевшая осуществить эту ювелирную реставрацию.