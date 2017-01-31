|
Литовский бизнесмен подарил Мирскому замку антикварную мебель
01.02.2017 10:18 — Новости Культуры | Tut.by
Меценат подарил Мирскому замку антикварный гарнитур XIX века — диван и два кресла. Делать красивые подарки музеям для Андрея Балыко уже традиция. Два года назад этот литовский бизнесмен передал в Мир старинную мебель, достойную дворцовых интерьеров, — сейчас ею можно любоваться в Охотничьем зале музейно-замкового комплекса «Мир»,
Господин Балыко очень рад, что очередной подарок приходит в Мирский замок:
— Постоянно говорю своим коллегам — бизнесменам, коллекционерам: давайте делиться, дарить больше хороших эмоций и впечатлений.
В Мир он приехал с мамой Валентиной Васильевной. Именно ей директор музейно-замкового комплекса «Мир» Александр Лойко вручил золотой билет с правом бессрочного посещения замка. Для семьи Балыко наша страна — не чужая, их корни отсюда. Бабушка мецената Евгения Вечер родилась в Западной Беларуси, в годы Великой Отечественной была медсестрой в партизанском отряде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меценат подарил Мирскому замку антикварный гарнитур XIX века - диван и два кресла. Два года назад этот литовский бизнесмен также передал в Мир старинную мебель.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии