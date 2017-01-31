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Литовский бизнесмен подарил Мирскому замку антикварную мебель

01.02.2017 10:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Меценат подарил Мирскому замку антикварный гарнитур XIX века — диван и два кресла. Делать красивые подарки музеям для Андрея Балыко уже традиция. Два года назад этот литовский бизнесмен передал в Мир старинную мебель, достойную дворцовых интерьеров, — сейчас ею можно любоваться в Охотничьем зале музейно-замкового комплекса «Мир», сообщает «СБ Беларусь сегодня».


Фото: sb.by

Господин Балыко очень рад, что очередной подарок приходит в Мирский замок:

— Постоянно говорю своим коллегам — бизнесменам, коллекционерам: давайте делиться, дарить больше хороших эмоций и впечатлений.

В Мир он приехал с мамой Валентиной Васильевной. Именно ей директор музейно-замкового комплекса «Мир» Александр Лойко вручил золотой билет с правом бессрочного посещения замка. Для семьи Балыко наша страна — не чужая, их корни отсюда. Бабушка мецената Евгения Вечер родилась в Западной Беларуси, в годы Великой Отечественной была медсестрой в партизанском отряде.

 
 
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Меценат подарил Мирскому замку антикварный гарнитур XIX века - диван и два кресла. Два года назад этот литовский бизнесмен также передал в Мир старинную мебель.

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