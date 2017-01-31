Британская газета The Telegraph составила список 20 лучших, по мнению ее редакторов, пляжных направлений мира. В рейтинг, места в котором не ранжируются, вошли 20 мест отдыха.



Сейшельские острова. Фото: pixabay.com

Расположенные на территории Африки Сейшельские острова идеально подойдут для любителей дорогого пляжного отдыха, отмечает издание. Для тех, кто, напротив, ищет бюджетный вариант, издание рекомендует отправиться в регион Алгарви на юге Португалии и разыскать пляж Praia de Albandeira.

Пляжи Kathisma и Porto Katsiki на греческом острове Лефкада признали лучшими местами для занятий водными видами спорта, а Paradise, располагающийся на острове Миконос в той же стране, — идеальным для вечеринок.

Зону отдыха Cala Pregonda на испанском острове Менорка в Средиземном море стоит посетить тем, кто любит отдыхать в уединении, подальше от толп туристов. Пляж на Бора-Бора в Тихом океане, по мнению британских журналистов, отлично подходит для медового месяца.

В рейтинг также вошли направления в Италии, Франции, Великобритании, ЮАР, США, Японии, Мексике и на Кубе.