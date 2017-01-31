Режиссер Джеймс Кэмерон отверг фанатскую теорию о возможности выживания для героя актера Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник», сообщает ABC News.





Картина вышла в 1997 году. С тех пор не прекращаются споры о том, что Джек, которого сыграл ДиКаприо, мог поместиться на двери со своей возлюбленной Роуз (в исполнении Кейт Уинслет) после крушения «Титаника». По словам некоторых фанатов, доска удержала бы двух человек.

Теперь Кэмерон отверг эту теорию. По его словам, все очень просто: если прочесть 147-ю страницу сценария, то там говорится, что Джек уступает место для Роуз, чтобы выжила она.

Нереальной режиссер посчитал и версию, показанную в передаче «Разрушители легенд». Как пояснил Кэмерон, продержаться долго в такой холодной воде, чтобы укрепить обломок двери с помощью спасжилетов, было бы невозможно. Постановщик принимал участие в той программе и говорил, что «плот», возможно, следовало бы сделать еще меньше.

Ранее Уинслет признала, что ДиКаприо мог поместиться с ней на двери в «Титанике».