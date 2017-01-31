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Дикобраз с морковкой из зоопарка Миннесоты стал звездой интернета
01.02.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by
Сотрудники зоопарка американской Миннесоты опубликовали на своей странице в facebook трогательное видео. На нем цепкохвостый дикобраз Приклз грызет морковку, аккуратно держа ее в лапах. За несколько дней это видео посмотрело около 300 тысяч человек.
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Сотрудники зоопарка американской Миннесоты опубликовали на своей странице в facebook трогательное видео. На нем цепкохвостый дикобраз Приклз грызет морковку,...
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