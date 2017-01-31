Сотрудники зоопарка американской Миннесоты опубликовали на своей странице в facebook трогательное видео. На нем цепкохвостый дикобраз Приклз грызет морковку, аккуратно держа ее в лапах. За несколько дней это видео посмотрело около 300 тысяч человек.

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