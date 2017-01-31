|
Народный календарь на февраль. Сретение, Масленица и начало пасхального поста
01.02.2017 11:24 — Новости Культуры | Tut.by
Народный календарь готовит белорусов к Сретенью, Масленице или, как говорили наши предки, Камаедзіцы, а также к началу Великого поста. Если верить приметам, для хорошего урожая летом просто необходимы снег и морозы в феврале. TUT.BY знакомит вас с тем, что называют народной мудростью и наблюдательностью, а следить за тем, сбудутся ли приметы, мы будем вместе с вами.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный календарь готовит белорусов к Сретенью, Масленице или, как говорили наши предки, Камаедзіцы, а также к началу пасхального или великого поста. Если верить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии