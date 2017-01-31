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В Полоцке пройдет праздник для молодежи со всей Беларуси

01.02.2017 11:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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В древнейшем городе страны 2−3 февраля состоится республиканский праздник «Полоцк — молодежная столица Республики Беларусь», сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В эти дни пройдут молодежный форум, флешмобы, интерактивные мероприятия, мастер-классы и т.д. Будет дан старт культурологическому проекту «Францыск Скарына. Чалавек дасканалы».

В праздничных мероприятиях примут участие молодые люди из разных регионов Беларуси, а также гости из Азербайджана. Организаторы мероприятия — Министерство образования и местный райисполком.

Статус молодежной столицы Беларуси Полоцку присудили в январе этого года. В конкурсе участвовали 11 городов страны, в финале — четыре. Города оценивали по ряду критериев, среди них благоустройство территории, возможности досуга, получения качественного образования, отдыха.

Такой статус присуждают городу на год. Молодежная столица реализует различные новые идеи, инновационные проекты.

 
 
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В Полоцке пройдут молодежный форум, флешмобы, интерактивные мероприятия, мастер-классы и т.д. Будет дан старт культурологическому проекту "Францыск Скарына....

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