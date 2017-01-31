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В Полоцке пройдет праздник для молодежи со всей Беларуси
01.02.2017 11:40 — Новости Культуры | Tut.by
В древнейшем городе страны 2−3 февраля состоится республиканский праздник «Полоцк — молодежная столица Республики Беларусь», сообщили в пресс-центре Министерства образования.
В эти дни пройдут молодежный форум, флешмобы, интерактивные мероприятия, мастер-классы и т.д. Будет дан старт культурологическому проекту «Францыск Скарына. Чалавек дасканалы».
В праздничных мероприятиях примут участие молодые люди из разных регионов Беларуси, а также гости из Азербайджана. Организаторы мероприятия — Министерство образования и местный райисполком.
Статус молодежной столицы Беларуси Полоцку
Такой статус присуждают городу на год. Молодежная столица реализует различные новые идеи, инновационные проекты.
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В Полоцке пройдут молодежный форум, флешмобы, интерактивные мероприятия, мастер-классы и т.д. Будет дан старт культурологическому проекту "Францыск Скарына....
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