В древнейшем городе страны 2−3 февраля состоится республиканский праздник «Полоцк — молодежная столица Республики Беларусь», сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В эти дни пройдут молодежный форум, флешмобы, интерактивные мероприятия, мастер-классы и т.д. Будет дан старт культурологическому проекту «Францыск Скарына. Чалавек дасканалы».

В праздничных мероприятиях примут участие молодые люди из разных регионов Беларуси, а также гости из Азербайджана. Организаторы мероприятия — Министерство образования и местный райисполком.

Статус молодежной столицы Беларуси Полоцку присудили в январе этого года. В конкурсе участвовали 11 городов страны, в финале — четыре. Города оценивали по ряду критериев, среди них благоустройство территории, возможности досуга, получения качественного образования, отдыха.

Такой статус присуждают городу на год. Молодежная столица реализует различные новые идеи, инновационные проекты.