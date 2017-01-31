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У финалистов шоу "Ты супер!" появится шанс выступить на "Детском Евровидении"
01.02.2017 11:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Беспрецедентный
© Sputnik Владимир Трефилов
"Ты супер!" — это совершенно нетипичный для НТВ проект, который продолжает череду изменений, происходящих в эфире телеканала. Мы понимаем, что в наших силах помочь детям, которые до этого момента не имели возможности показать свой талант большой аудитории", — рассказала генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и выразил уверенность, что участие в конкурсе станет путевкой в жизнь для молодых дарований.
Также Вайнштейн пообещал, что сотрудничество с молодыми талантами не закончится на этом проекте. Известно, что в состав жюри вошел один из самых влиятельных музыкальных продюсеров мирового уровня — Игорь Крутой. На его счету продюсирование таких крупных музыкальных шоу, как "Новая Волна", "Песня года" и других. Для юных талантов Крутой не только станет строгим судьей, но и добрым волшебником. Так, финалисты шоу "Ты супер!" примут участие в отборочных турах международных вокальных конкурсов "Новая волна" и "Детское Евровидение". Еще одним подарком для ребят станут роли в новом мюзикле "Республика ШКИД", который выйдет в эфире НТВ.
© Фото: предоставлено НТВ
До премьеры "Ты супер!" остались считанные дни. Каждый день вокалистов расписан по минутам. Первым испытанием для них станет прослушивание перед членами жюри, гостями в студии и миллионами телезрителей по всей стране. Сейчас они — никому неизвестные мальчишки и девчонки, но скоро о них заговорит не только вся Россия, но и страны постсоветского пространства. Премьера музыкального шоу «Ты супер!» состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.
На протяжении всего шоу талантов Sputnik на своих ресурсах даст возможность читателям в нашей стране и за рубежом следить за успехами конкурсантов.
Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
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Совместный проект телtканала НТВ и информационного агентства Sputrnik "ты супер!"стартует 11 февраля, по словам продюсеров конкурса, сотрудничество с молодыми...
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