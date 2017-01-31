МИНСК, 1 фев — Sputnik. Беспрецедентный вокальный конкурс "Ты супер!" , совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik , начнется 11 февраля. Новый проект даст шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и пробиться на большую сцену.



© Sputnik Владимир Трефилов Новое музыкальное шоу "Ты супер!" стартует 11 февраля

"Ты супер!" — это совершенно нетипичный для НТВ проект, который продолжает череду изменений, происходящих в эфире телеканала. Мы понимаем, что в наших силах помочь детям, которые до этого момента не имели возможности показать свой талант большой аудитории", — рассказала генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и выразил уверенность, что участие в конкурсе станет путевкой в жизнь для молодых дарований.

Также Вайнштейн пообещал, что сотрудничество с молодыми талантами не закончится на этом проекте. Известно, что в состав жюри вошел один из самых влиятельных музыкальных продюсеров мирового уровня — Игорь Крутой. На его счету продюсирование таких крупных музыкальных шоу, как "Новая Волна", "Песня года" и других. Для юных талантов Крутой не только станет строгим судьей, но и добрым волшебником. Так, финалисты шоу "Ты супер!" примут участие в отборочных турах международных вокальных конкурсов "Новая волна" и "Детское Евровидение". Еще одним подарком для ребят станут роли в новом мюзикле "Республика ШКИД", который выйдет в эфире НТВ.

До премьеры "Ты супер!" остались считанные дни. Каждый день вокалистов расписан по минутам. Первым испытанием для них станет прослушивание перед членами жюри, гостями в студии и миллионами телезрителей по всей стране. Сейчас они — никому неизвестные мальчишки и девчонки, но скоро о них заговорит не только вся Россия, но и страны постсоветского пространства. Премьера музыкального шоу «Ты супер!» состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.

На протяжении всего шоу талантов Sputnik на своих ресурсах даст возможность читателям в нашей стране и за рубежом следить за успехами конкурсантов.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ.

Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

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