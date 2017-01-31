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The Economist назвал Франциска Скорину славянским Мартином Лютером
01.02.2017 13:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Авторитетный британский журнал
© Sputnik / Виктор Толочко
"За пределами Беларуси, где его имя носят улицы, памятники, университеты, Скорина — один из самых незаслуженно забытых талантов", — написал журнал.
Журнал подробно пересказывает биографические факты из жизни Скорины. Рожденный в Полоцке (который издание называет частью территории Польши и Литвы), прожил невероятно богатую на факты жизнь. Он был молод, когда уехал в Италию и стал первым выходцем из восточноевропейской страны, получившим степень Доктора Медицины в Падуе. За сорок лет в карьере Скорина попробовал себя в медицине, философии и даже был садовником. Он много путешествовал, бывал в России и встречался с герцогом Пруссии — кстати, говорят, он даже лично встречался с Лютером.
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