МИНСК, 1 фев — Sputnik. Авторитетный британский журнал The Economist сравнил Франциска Скорину с автором девяноста пяти тезисов Реформации, британским богословом и реформатором церкви Мартином Лютером.



© Sputnik / Виктор Толочко "Стародруки" из комнаты-сейфа: книги Скорины в современном переплете

"За пределами Беларуси, где его имя носят улицы, памятники, университеты, Скорина — один из самых незаслуженно забытых талантов", — написал журнал.

Журнал подробно пересказывает биографические факты из жизни Скорины. Рожденный в Полоцке (который издание называет частью территории Польши и Литвы), прожил невероятно богатую на факты жизнь. Он был молод, когда уехал в Италию и стал первым выходцем из восточноевропейской страны, получившим степень Доктора Медицины в Падуе. За сорок лет в карьере Скорина попробовал себя в медицине, философии и даже был садовником. Он много путешествовал, бывал в России и встречался с герцогом Пруссии — кстати, говорят, он даже лично встречался с Лютером.