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The Economist назвал Франциска Скорину славянским Мартином Лютером

01.02.2017 13:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Авторитетный британский журнал The Economist сравнил Франциска Скорину с автором девяноста пяти тезисов Реформации, британским богословом и реформатором церкви Мартином Лютером.

The Economist назвал Франциска Скорину славянским Мартином Лютером
© Sputnik / Виктор Толочко
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"За пределами Беларуси, где его имя носят улицы, памятники, университеты, Скорина — один из самых незаслуженно забытых талантов", — написал журнал.

Журнал подробно пересказывает биографические факты из жизни Скорины. Рожденный в Полоцке (который издание называет частью территории Польши и Литвы), прожил невероятно богатую на факты жизнь. Он был молод, когда уехал в Италию и стал первым выходцем из восточноевропейской страны, получившим степень Доктора Медицины в Падуе. За сорок лет в карьере Скорина попробовал себя в медицине, философии и даже был садовником. Он много путешествовал, бывал в России и встречался с герцогом Пруссии — кстати, говорят, он даже лично встречался с Лютером.

Что именно писал журнал о Скорине, читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Авторитетный британский журнал вспомнил, что в 2017 году отмечают не только пятисотлетие со дня издания знаменитых тезисов реформации Мартина Лютера, но и...

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