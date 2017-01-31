МИНСК, 1 фев — Sputnik. Грузия примет детский конкурс песни "Евровидение-2017", сообщила в среду национальная версия Sputnik Беларусь .

Детское "Евровидение" проходит с 2003 года, в нем принимают участие юные вокалисты из нескольких десятков стран Европы. В отличие от взрослого конкурса, победа на музыкальном форуме не гарантирует то, что следующее шоу будет проведено в стране-победительнице.

Совпали победитель и страна-хозяйка "Евровидения" в 2017-м: в минувшем году победила 11-летняя грузинская певица Мариам Мамадашвили . Следующий детский конкурс пройдет в Грузии осенью 2017 года.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с момента его основания в 2003 году. За 14 лет юные белорусы дважды побеждали на конкурсе, один раз получали "серебро" и дважды — "бронзу". В 2016 году Беларусь на конкурсе представлял 12-летний Александр Миненок с песней "Музыка моих побед". По итогам голосования он занял седьмое место.

Один раз детское "Евровидение" проходило в Минске — белорусская столица принимала у себя шоу в 2010-м году.