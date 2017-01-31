Сообщество InterNations, помогающее иностранным специалистам обустроиться на новом месте, составило рейтинг стран с наилучшим качеством жизни.



Тайвань. Фото: pixabay.com

Опрос был проведен среди 14 300 иностранных специалистов 174 национальностей, которые проживают в 191 стране. Их попросили оценить страну проживания от 1 до 7 по 43 критериям (среди них безопасность, здравоохранение, отдых, путешествия).

В списке из 21 страны на первом месте оказался Тайвань, который победил благодаря высокому уровню медицины и ее доступности. Второе место заняла Австрия — иностранные специалисты высоко оценили транспортную инфраструктуру этой страны, чистую воду и воздух. Тройку лидеров замкнула Япония. Решающими аргументами стали транспортная инфраструктура, миролюбие местных жителей и качество медицинской помощи.

Кроме этих стран в списке в порядке убывания представлены Испания, Коста-Рика, Мальта, Чехия, Сингапур, Германия, Швейцария, Южная Корея, Канада, Новая Зеландия, Португалия, Франция, Австралия, Люксембург, Эквадор, Финляндия и Венгрия. На последнем, 21-м месте оказалась Дания, имеющая, по мнению участников опроса, проблемы с детским здравоохранением.