﻿﻿ Три представителя Толочинского района удостоены звания «Человек года Витебщины-2016». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Три представителя Толочинского района удостоены звания «Человек года Витебщины-2016»

01.02.2017 11:43 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Три представителя Толочинского района удостоены звания «Человек года Витебщины-2016»
3 февраля в Витебске состоится чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек года Витебщины». В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета от 24 января 2017 года №30 по результатам работы за 2016 год почетного звания удостоены и трое представителей Толочинского района:

БАРЫШЕВ Николай Евгеньевич — председатель Кохановского сельского Совета депутатов;

БУЛЫГИН Виктор Аркадьевич — начальник подразделения «Промышленное садоводство» республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод»;

ПИМЕНОВА Анна Леонидовна — начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Все новости

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 февраля в Витебске состоится чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек года Витебщины». В соответствии с решением Витебского областного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Полоцке пройдет праздник для молодежи со всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика