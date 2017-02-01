

3 февраля в Витебске состоится чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек года Витебщины». В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета от 24 января 2017 года №30 по результатам работы за 2016 год почетного звания удостоены и трое представителей Толочинского района:

БАРЫШЕВ Николай Евгеньевич — председатель Кохановского сельского Совета депутатов;

БУЛЫГИН Виктор Аркадьевич — начальник подразделения «Промышленное садоводство» республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод»;

ПИМЕНОВА Анна Леонидовна — начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

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