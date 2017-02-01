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Три представителя Толочинского района удостоены звания «Человек года Витебщины-2016»
01.02.2017 11:43 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
БАРЫШЕВ Николай Евгеньевич — председатель Кохановского сельского Совета депутатов;
БУЛЫГИН Виктор Аркадьевич — начальник подразделения «Промышленное садоводство» республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод»;
ПИМЕНОВА Анна Леонидовна — начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
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