27-28 января в Толочине в рамках районной спартакиады школьников состоялись соревнования «Снежный снайпер». Программа стартов включала в себя стрельбу из пневматической винтовки и лыжные гонки на три километра.

Мальчишки и девчонки соревновались в двух возрастных группах — 2003-2004, а также 2005-2006 годов рождения. В споре старших спортсменов тройки призеров составили Анатолий Сенчило (Заболотская СШ), Юрий Филимонов (Славенская СШ) и Михаил Подберезский (Усвижбукская БШ), а также Ирина Саян (Жукневская БШ), Милана Плавинская (Славенская СШ) и Диана Устинович (СШ №1 г. Толочина).

Среди младших на пьедестал почета взошли Иван Полубинский (СШ №2 г. Толочина), Никита Валентов (СШ №1 г. Толочина), Александр Микалаускас (Заболотская СШ) у мальчиков и Анастасия Древаль (Кохановская СШ), Алина Лисовская (СШ №2 г. Толочина), Самира Румянцева (Озерецкая БШ) у девочек.

В командном зачете среди средних школ первенствовали представители средней школы №1, в споре базовых учреждений образования — спортсмены из Озерцев.

Игорь СНАРОВ.

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