Жители белорусских городов давно живут в окружении зданий, построенных по одним и тем же проектам. Расцвет типового строительства пришелся на послевоенные годы и связан в массовом сознании с пышными «сталинками» и куда более скромными «хрущевками». Но в Западной Беларуси столкнулась с типовыми проектами уже в начале 1920-х. TUT.BY узнал, какое здание роднит Барановичи со Львовом, какие белорусские школы являются копиями польских и в каких городах Беларуси можно сфотографировать живописный особняк с колоннами.



В бывшем доме городского старосты в Воложине теперь находится краеведческий музей.

Для местной администрации — правительственный квартал

Западнобелорусские земли, доставшиеся польским властям по итогам Рижского мира (1921), сильно пострадали от боевых действий Первой мировой и советско-польской войн. Многие города и местечки, через которые прошла линия фронта, были почти полностью уничтожены. Перед польским правительством стояла задача восстановить разрушенный жилой фонд. Кроме того, для обширных территорий, вошедших в состав Польши, требовались новые административные кадры. Привлечь потенциальных переселенцев (часто из центральных районов Польши) можно было, в том числе, и новым жильем.

Эти проблемы власти решили с помощью постройки новых жилых кварталов. Участки в них предоставлялись под скромный кредит, дома были в основном небольшими и возводились быстро. Строились здания по типовым проектам, которые разработали польские архитекторы в начале 1920-х годов. Кварталы для госслужащих в те годы появились в Бресте, Новогрудке, Несвиже, Браславе, Барановичах, Столбцах и других белорусских городах.



Проект правительственного квартала (колонии) в Несвиже. Архитектор Ежи Бэйл спроектировал типичный в современном понимании коттеджный поселок с типовыми зданиями.

Одним из самых распространенных на территории Беларуси типовых зданий, предназначенных для таких правительственных кварталов, стал «дом старосты» архитектора Ежи Бэйла (польск. Jerzy Beill). В таком особняке мог жить главы администрации города, повета или целого воеводства (повет и воеводство — административные единицы Польши, соответствующие нашим району и области — TUT.BY).



Проект «дома старосты» тип II-C архитектора Ежи Бэйла. Различалось два типа исполнения дома: с объёмными колоннами на фасаде и с плоскими пилястрами.

Любопытно, что Ежи Бэйл прожил 91 год. Свою архитектурную карьеру уроженец Варшавы начал в 1912 году еще во времена Российской империи, а закончил в министерстве строительства коммунистической Польши в 1960-е. Дома, в основе проекта которых лежали идеи Бэйла, сохранились в Слониме, Барановичах, Новогрудке и Несвиже. Кроме того, аналогичные постройки только в сильно измененном виде остались в Лиде и Столбцах.



Сохранившиеся типовые дома. В верхнем ряду Слоним и Барановичи, в нижнем — Новогрудок и Несвиж

Чаще один тип зданий проектировался для определенного правительственного квартала, реже для нескольких поселков в разных городах, как в случае с «домом старосты». Среди типового жилья получили известность дом на две семьи архитектора Зыгмунта Тарасина и дом на шесть семей архитектора Теодора Бурше.

Уточним, в научных исследованиях не встречается общее название для всех типовых зданий, построенных во времена Второй Речи Посполитой. По аналогии со «сталинками» и «хрущевками», неофициально названными так в честь первых лиц СССР, автор предлагает назвать их «пилсудовсками» и «войцеховками». Как известно Иосиф Пилсудский являлся фактическим руководителем Польши в 1926—1935 годах, Станислав Войцеховский до 1926-го являлся президентом Польши. Возможно, эти названия приживутся.



Проект дома Зыгмунта Тарасина (польск. Zygmunt Tarasin).

Здания по этому проекту построены в Слобцах и Лиде.

Проект дома на шесть семей архитектора Теодора Бурше (польск. Teodor Bursze).

Типовые здания, построенные в Барановичах и Пинске в 1920-е годы.

Отдельным пунктом стоит упомянуть работы архитектора Юлиуша Клоса (польск. Julijusz Kłos). Будучи профессором университета Стефана Батория в Вильнюсе, он занимался изучением народной архитектуры. На основе своих исследований Клос в начале 1920-х годов спроектировал ряд зданий, построенных на территории современной Беларуси.

Архитектора называют теоретиком и практиком так называемого «закопанского» стиля в архитектуре. Его проекты опирались на примеры народной архитектуры южных регионов Польши, в том числе знаменитого курорта Закопане.

Одним из самых известных объектов, спроектированных Юлиушем Клосом, является правительственный квартал в центре Браслава. Деревянные и кирпичные типовые дома разместились на живописном холме недалеко от озера Дривяты. Самой характерной работой Клоса в «закопанском» стиле является проект дома на две семьи.



Проект дома на две семьи выполненный в «закопанском» стиле. Отличительными элементами этого стиля являлись высокая крыша, дормер (слуховое окно) с узором из расходящихся солнечных лучей и обилие каминных труб.

Правительственный квартал 1920-х годов в Браславе относительно хорошо сохранился и является интересным туристическим объектом города.

Меньше повезло аналогичному кварталу в Глубоком. За годы эксплуатации типовые дома Юлиуша Клоса претерпели значительные перестройки и потеряли оригинальный вид.

Квартал типовой застройки в местечке Дуниловичи Поставского района до нашего времени не сохранился. На рисунке изображена иллюстрация к проекту, выполненному в 1924 году.

Военные берут пример с чиновников

В 1920-е годы польские военные также обратились к типовому строительству. В 1927 году Юзефом Пилсудским (тогда еще министром обороны Польской Республики) был учрежден Фонд армейского расквартирования. В задачи фонда входила постройка жилья для офицерского и подофицерского (сержантского) состава Войска Польского.

По итогам одного из конкурсов, организованных фондом, появился типовой проект дома для 12 семей львовского архитектора Тадеуша Обминьского (польск. Tadeusz Obmiński). Дома по этому проекту были построены на территории современных Украины и Беларуси.

Например, жилой дом по проекту Обминьского был сооружен во Львове в районе Скнилов, где во времена Второй Речи Посполитой размещался 6-й авиационный полк Войска Польского.



Жилой во Львове в районе Скнилов

Дома по проекту Обминьского строились и в Барановичах. В 1920-е и 1930-е годы это был крупный армейский центр, в городе размещались несколько артиллерийских и пехотных полков, а так же полк кавалерии Войска Польского. Кстати, согласно военным планам 1930-х годов на случай войны с СССР именно Барановичам суждено было стать одним из основных центров обороны Второй Речи Посполитой от ударов Красной армии.



Дом Обминьского на улице Ленина в Барановичах

Одним из самых распространенных типовых жилых домов в польских гарнизонах был дом для подофицеров. Строился он в двух вариантах: 12-квартирном двухэтажном и 18-квартирном трехэтажном. Жилые дома этого типа часто встречаются на территории Беларуси, Литвы, Украины и Польши.



Дома для подофицеров. Верхний ряд — в Молодечно и Красном (Молодечненский район). Нижний ряд — Барановичи и Вильнюс (Литва)

Если в 1920-е годы здания для Войска Польского имели черты скорее неоклассицизма и необарокко, то уже в новом десятилетии военные, которые не чурались архитектурной моды, стали возводить дома для офицеров в более лаконичном и минималистичном стиле. Ведь к началу 1930-х в Польше стал набирать обороты функционализм.

В Беларуси сохранилось довольно много образцов межвоенного польского функционализма, один из самых ярких жилых домов в этом стиле находится в Поставах. Были разработаны также и типовые проекты жилья с чертами функционализма.

Один из таких домов находится в Молодечно. Дом интересен материалом, из которого он построен — это серый цементный кирпич, который был популярен в межвоенной Польше в 1930-е годы. Например, в Варшаве многие здания того времени построены именно из такого кирпича. Кстати, при ближайшем рассмотрении на этом здании в Молодечно можно заметить следы пуль и осколков — свидетельство ожесточенных боев, происходивших при освобождении города от немецких захватчиков в июле 1944 года.



Один из двух офицерских домов бывшего гарнизона 86-го пехотного полка Войска Польского в Молодечно, район Геленово

Аналогичное здание находится в Поставах на территории бывшего гарнизона 23-го кавалерийского полка Войска Польского. Дом в недавнее время прошел процедуру утепления и потерял свой оригинальный внешний облик.



Здание в Поставах

Архитектурный копипаст

В 1924 году в Польше было образовано новое военизированное полицейское подразделение — Корпус охраны пограничья (КОП). В его функции входила охрана всей польско-советской границы, протяженность которой на то время составляла около 2000 километров, а так же полицейский надзор на приграничных территориях. Для многочисленных гарнизонов, возводимых в то время вдоль границы, в 1920-е годы были разработаны типовые проекты казарм. Работал над этими проектами Тадеуш Новаковский (польск. Tadeusz Nowakowski), которому военное дело было не чуждо. Будущий архитектор прошел Первую мировую и советско-польскую войны в звании капитана саперного подразделения.



Типовой проект казарм для батальона КОП. Здание интересно сочетанием деревянной и каменной архитектуры в одном объеме.

Проекты казарм были реализованы в нескольких городах и местечках близ старой советско-польской границы, которая разделяла современную Беларусь почти пополам. Клецк, Подсвилье, Давид-Городок, урочище Людвиково в Ганцевичском районе, Ивенец — вот далеко не полный список мест, где размещались гарнизоны КОП. Из всех мест к нашему времени в полном объеме сохранились только казармы в Клецке, сейчас тут размещается жилой дом. Остальные гарнизоны были либо разрушены, либо перестроены до неузнаваемости.



Казармы Корпуса охраны приграничья в Клецке на фотографии 1920-х годов и на современном фото.

Еще одной организацией межвоенной Польши, которая заботилась о возведении жилья для своих служащих, было управление государственных железных дорог. В 1920-е у крупных железнодорожных узлов вырастали целые районы малоэтажной застройки. В целях экономии такие дома возводились по типовым проектам. К сожалению, исследователям пока неизвестно имя архитектора, разработавшего самый распространенный на территории Беларуси проект жилого дома для железнодорожников. Его работы можно увидеть, например, в Столбцах или в Барановичах.



Типовые дома для железнодорожников в Столбцах (сверху) и Барановичах (снизу).

Недостаток средств вынудил министерство образования Польши в 1920-е годы также прибегнуть к типовому строительству. Чтобы построить на восточных территориях Второй Речи Посполитой школы, министерство отобрало уже построенные в центральной Польше школьные здания, и на их основе разработаны типовые проекты. Так, например, в Воложине была построена копия школы из Янова-Любельского, для Снова скопировали школу из польского города Кшепице.



На черно-белом фото изображена школа, построенная в польском Кшепице в 1925 году. Ниже современное фото школы в Снове (Несвижский район), которую соорудили уже во второй половине 1920-х.



Типовые проекты 7-классных школ реализованных в Свири и Каменце. Первый проект разработан на основе школы из Косува-Ляцкого Мазовецкого воеводства Польши.



Так сейчас выглядят школы, построенные по типовым проектам в Свири и Каменце. Фото: Владимир Садовский

Источники: — журналы: «Budowa domów dla urzędników państwowych w województwach wschodnich. 1925», «Projekty budynkow szkol powszechnych. 1925»; — фотографии: Уладзімір Садоўскі, Michał Pszczółkowski, Mariusz Proskień, Dymitr Zagacki, globus.tut.by