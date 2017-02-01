Американская поп-звезда Бейонсе в среду объявила, что снова беременна — в этот раз двойней.

Певица сообщила новость в своем «Инстаграм»: «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания».

У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.



Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе — одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии «Грэмми», получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard — «Артист тысячелетия».

В 2013 году Бейонсе исполняла гимн США на инаугурации Барака Обамы.