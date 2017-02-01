МИНСК, 2 фев – Sputnik. Фильм о взаимоотношениях художницы Йоко Оно и легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона снимут в США, сообщил в четверг журнал Hollywood Reporter .

Леннон познакомился с Оно в 1966 году, у них завязался роман, который продолжался до самой смерти музыканта в 1980 году.

В начале 2017 года стало известно, что о жизни пары снимут фильм – сейчас над этим работает американский продюсер Майкл Де Лука (работал над лентами "Американская история Х", "Я – Сэм", "Кокаин"). Он консультируется по данному вопросу в том числе с самой Оно.

Сценарий для картины напишет Энтони МакКартен, который ранее работал над оскароносным фильмом "Вселенная Стивена Хокинга".

"История расскажет о зрелых и актуальных темах любви, отваге и активизме в США – с уклоном на то, чтобы побудить нынешнюю молодежь отстаивать свои права и знать наверняка, чего они хотят в будущем", – сказал Де Лука.

Отношения Леннона и Око были одной из самых популярных тем в 1970-х, снимки же влюбленных стали частью истории мировой фотографии.