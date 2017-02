МИНСК, 2 фев —Sputnik. Легендарная британская певица военных лет Вера Линн планирует отметить свое столетие выходом сборника своих классических произведений, прошедших цифровую обработку, сообщает РИА Новости .

20 марта Вера Линн, дама Ордена Британской Империи, отметит 100-летие. Певица имела огромную популярность в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму BBC "Sincerely Yours". В качестве радиоведущей Линн регулярно посещала госпитали, записывала голоса молодых матерей, которые транслировала затем в качестве "звуковых весточек" британским солдатам. Она побывала с военными концертами в Египте, Индии и Бирме.

На альбоме Vera Lynn 100 будут, в частности, представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века. Планируется, что альбом поступит в продажу 17 марта, за три дня до столетнего юбилея певицы.

"Поистине удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени. В конце концов, я просто выполняю свою работу как певица, и для меня по-настоящему удивительно еще раз слышать свои песни, представленные так красиво, в совершенно новом виде", — сказала сама Линн.

В 2009 году Линн стала самой пожилой из ныне живущих британских исполнителей, чей диск попал на первую строчку хит-парада самых популярных альбомов страны. Альбом лучших песен Линн, выпущенный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны, оставил позади даже вышедшее на прилавки магазинов на прошлой неделе оцифрованное собрание записей легендарной группы Beatles, а также записи современных британских исполнителей.