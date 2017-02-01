|
Певица Вера Линн планирует к своему 100-летию выпустить альбом
02.02.2017 10:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев —Sputnik. Легендарная британская певица военных лет Вера Линн планирует отметить свое столетие выходом сборника своих классических произведений, прошедших цифровую обработку, сообщает
20 марта Вера Линн, дама Ордена Британской Империи, отметит 100-летие. Певица имела огромную популярность в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму BBC "Sincerely Yours". В качестве радиоведущей Линн регулярно посещала госпитали, записывала голоса молодых матерей, которые транслировала затем в качестве "звуковых весточек" британским солдатам. Она побывала с военными концертами в Египте, Индии и Бирме.
На альбоме Vera Lynn 100 будут, в частности, представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века. Планируется, что альбом поступит в продажу 17 марта, за три дня до столетнего юбилея певицы.
"Поистине удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени. В конце концов, я просто выполняю свою работу как певица, и для меня по-настоящему удивительно еще раз слышать свои песни, представленные так красиво, в совершенно новом виде", — сказала сама Линн.
В 2009 году Линн стала самой пожилой из ныне живущих британских исполнителей, чей диск попал на первую строчку хит-парада самых популярных альбомов страны. Альбом лучших песен Линн, выпущенный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны, оставил позади даже вышедшее на прилавки магазинов на прошлой неделе оцифрованное собрание записей легендарной группы Beatles, а также записи современных британских исполнителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица имела огромную популярность в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму BBC. Ее песни "Мы встретимся снова" и "Белые скалы Дувра" стали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии