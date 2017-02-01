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Певица Вера Линн отметит 100-летие выходом нового альбома

02.02.2017 10:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британская певица Вера Линн решила отметить свой 100-летний юбилей выходом нового альбома, сообщает Reuters. В сборник войдут классические композиции исполнительницы в современной обработке.

Вера Линн

Альбом под названием Vera Lynn 100 выйдет 17 марта, за три дня до юбилея певицы. В нем, в частности, будут представлены такие композиции, как We’ll Meet Again и White Cliffs of Dover, которые стали национальными символами британской культуры ХХ века, отмечает РИА Новости.

«Поразительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени… Для меня по-настоящему удивительно еще раз слышать свои песни в совершенно новом виде», — сказала Линн.

В июне 2016 года королева Великобритании Елизавета II присвоила 99-летней Линн рыцарское звание.

Вера Линн родилась 20 марта 1917 года. Она приобрела известность в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму ВВС для британских военных, воевавших за рубежом. Ее называли «возлюбленной вооруженных сил» (Force's Sweetheart), а ее песням придан статус национального достояния. Певица награждена орденом Британской империи.

Вере Линн посвящена песня Vera с альбома The Wall группы Pink Floyd. Кроме того, ее композиция We’ll Meet Again звучит в конце фильма Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав».

 
 
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Британская певица Вера Линн решила отметить свой 100-летний юбилей выходом нового альбома, сообщает Reuters. В сборник войдут классические композиции исполнительницы...

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