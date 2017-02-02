Любовь поклонников, своя звезда на Алее славы в Голливуде, престижные музыкальные награды — такой мы знаем энергичную колумбийскую поп-певицу Шакиру. 2 февраля певица отмечает свое 40-летие. Ее песни на испанском и английском языках знают и напевают во всем мире, а сингл «Waka Waka (This Time for Africa)» стал официальной песней чемпионата мира по футболу в 2010 году. Сегодня Шакира — не только певица, но и Посол доброй Воли ЮНИСЕФ. Она занимается гуманитарной деятельностью и призывает инвестировать в образование для детей, живущих в развивающихся странах. Вместе со своим бойфрендом, футболистом Жераром Пике, она воспитывает двоих сыновей. Шакира, которую мы знаем и любим — в подборке фотографий от агентства Reuters.



Шарира выступает на своем сольном концерте в рамках мирового тура Sun Comes Out World Tour. Каракас, Венесуэла, 27 марта 2011 года



Певица раздает автографы поклонникам во время шоу телеканала NBS в Нью-Йорке, США, 26 марта 2014 года



Выступление Шакиры на полуфинале NBA All-Star в Далласе, США, 14 февраля 2010 года



Шакира позирует фотографам со своими статуэтками Грэмми на 7-й церемонии Latin Grammy Awards в Нью-Йорке, США, 3 ноября 2006 года



Выступление Шакиры с танцорами на MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1 сентября 2006 года



Шакира танцует с воспитанниками начальной школы поселения Соуэто на окраине Йоханнесбурга, Южная Африка, 9 июня 2010 года



Барак Обама слушает выступление Шакиры перед афроколумбийцами, которые из-за военных действий вынуждены были бежать из своих домов. Картахена, Колумбия, 16 апреля 2012 года



Шакира выступает перед игрой сборной Нидерландов и сборной Испании в финале Чемпионата мира по футболу. Йоханнесбург, Южная Африка, 11 июля 2010 года



Колумбийская поп-певица Шакира позирует возле своей звезды на Аллее славы в Голливуде, США, 8 ноября 2011 года



Шакира участвует в мероприятии на Капитолийском холме в качестве почетного представителя Всемирной кампании по преодолению безграмотности в развивающихся странах. Вашингтон, США, 22 апреля 2008 года



Певица Шакира со своими сыновьями Миланом (слева) и Сашей (справа) перед матчем между Барселоной и Валенсией на стадионе Камп Ноу. Барселона, Испания, 18 апреля 2015 года



Шакира, которая озвучивала роль Газелле в мультфильме «Зверополис», посылает воздушный поцелуй поклонникам перед премьерой мультфильма в кинодворце Эль-Капитан. Голливуд, США, 18 февраля 2016 года



Поп-звезда Шакира обнимает своего бойфренда, игрока «Барселоны», Жерара Пике во время выступления в Барселоне, Испания, 29 мая 2011 года



Выступление Шакиры на концерте в Боготе, Колумбия, 13 марта 2011 года